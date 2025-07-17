Рада призначила новий склад уряду, головна особливість якого – відсутність нових облич. Кабмін сформовано переважно з чинних міністрів чи їх колишніх заступників. Ще одна характерна риса цього перезавантаження – обʼєднання міністерств. Як виглядає новий Кабмін?

Депутати сьогодні, 17 липня, підтримали оновлений склад уряду, який вперше за час війни отримав нового очільника. Ним стала вже колишня перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Таке підвищення характерне і для решти людей нового Кабміну. Віце-премʼєр з цифрової трансформації Михайло Федоров став першим віцепремʼєром, тобто другою людиною в уряді.