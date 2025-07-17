Прослухати матеріал
Прослухати матеріал
05:12 хвилин
Рада призначила новий склад уряду, головна особливість якого – відсутність нових облич. Кабмін сформовано переважно з чинних міністрів чи їх колишніх заступників. Ще одна характерна риса цього перезавантаження – обʼєднання міністерств. Як виглядає новий Кабмін?
Купуйте річну передплату на 6 журналів Forbes Ukraine зі змістовними матеріалами, рейтингами та аналітикою від 1 350 грн.
Депутати сьогодні, 17 липня, підтримали оновлений склад уряду, який вперше за час війни отримав нового очільника. Ним стала вже колишня перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.
Таке підвищення характерне і для решти людей нового Кабміну. Віце-премʼєр з цифрової трансформації Михайло Федоров став першим віцепремʼєром, тобто другою людиною в уряді.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.