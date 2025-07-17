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Новий уряд зі старих облич. П'ять перестановок, три підвищення, два обʼєднання й половина міністерств – без змін. Як виглядає уряд Юлії Свириденко? Інфографіка

Діана Павленко
Діана Павленко
Forbes
Іра Крицька /з особистого архіву
Іра Крицька
Forbes

3 хв читання

Кабмін, Юлія Свириденко /Юлія Свириденко/Facebook

Рада схвалила новий склад уряду, який очолила Юлія Свириденко. Які люди до нього увійшли Фото Юлія Свириденко/Facebook

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Рада призначила новий склад уряду, головна особливість якого – відсутність нових облич. Кабмін сформовано переважно з чинних міністрів чи їх колишніх заступників. Ще одна характерна риса цього перезавантаження – обʼєднання міністерств. Як виглядає новий Кабмін?

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Депутати сьогодні, 17 липня, підтримали оновлений склад уряду, який вперше за час війни отримав нового очільника. Ним стала вже колишня перша віцепремʼєрка та міністерка економіки Юлія Свириденко.

Таке підвищення характерне і для решти людей нового Кабміну. Віце-премʼєр з цифрової трансформації Михайло Федоров став першим віцепремʼєром, тобто другою людиною в уряді. 

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