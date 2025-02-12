Канали українського іномовлення FREEДОМ і «Дім» постраждали від російської ракетної атаки (фото)

У середу, 12 лютого, внаслідок російської ракетної атаки по Києву зазнали руйнувань приміщення каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» – FREEДОМ, «Дім», «UATVEnglish», The Gaze, «UATVEspaño»l, «UATVArabic», «UATVPortuguês», повідомляє пресслужба. Співробітники ДП не постраждали.
Ключові факти
- Внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу FREEДОМ, наразі він мовить з резервної студії.
- Пошкоджені також приміщення міжнародної редакції (діджитал-платформи «UATVEnglish», «The Gaze», «UATVEspañol», «UATVArabic»,«UATVPortuguês»), ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал редакції.
- У будівлі вибиті вікна та двері, частково обвалилась стеля, частково пошкоджені студія, комп’ютерна та виробнича техніка і автомобілі ДП «МПІУ».
- За словами генеральної директорки ДП «МПІУ» Юлії Бін, внаслідок атаки ніхто з колективу іномовлення не постраждав. Канали продовжують працювати й виходити в ефір. Водночас частина співробітників тимчасово працюють віддалено, оскільки приміщення потребують суттєвого відновлення.
Контекст
Вранці 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Повітряні сили заявили про збиття шести балістичних ракет, які летіли на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у кількох районах Києва, одна людина загинула.
Внаслідок атаки постраждав бізнес-центр Kinetic, який входить у Forum Group бізнесмена Володимира Школьника. Столичний бізнес-центр Kinetic класу B знаходиться біля Куренівського парку. Він складається з двох корпусів – триповерхового А і восьмиповерхового В. На 12 лютого 2025 року він повністю заповнений орендарями, йдеться на сайті Forum Group Володимира Школьника. Загальна площа бізнес-центру – 8800 кв.м.
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