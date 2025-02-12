Канали українського іномовлення FREEДОМ і «Дім» постраждали від російської ракетної атаки (фото)

У середу, 12 лютого, внаслідок російської ракетної атаки по Києву зазнали руйнувань приміщення каналів державного підприємства «Мультимедійна платформа іномовлення України» – FREEДОМ, «Дім», «UATVEnglish», The Gaze, «UATVEspaño»l, «UATVArabic», «UATVPortuguês», повідомляє пресслужба. Співробітники ДП не постраждали.

Ключові факти

Внаслідок обстрілу значних руйнувань зазнав ньюзрум телеканалу FREEДОМ, наразі він мовить з резервної студії.

Пошкоджені також приміщення міжнародної редакції (діджитал-платформи «UATVEnglish», «The Gaze», «UATVEspañol», «UATVArabic»,«UATVPortuguês»), ефірні апаратні, офісні приміщення, приміщення діджитал редакції.

У будівлі вибиті вікна та двері, частково обвалилась стеля, частково пошкоджені студія, комп’ютерна та виробнича техніка і автомобілі ДП «МПІУ».

За словами генеральної директорки ДП «МПІУ» Юлії Бін, внаслідок атаки ніхто з колективу іномовлення не постраждав. Канали продовжують працювати й виходити в ефір. Водночас частина співробітників тимчасово працюють віддалено, оскільки приміщення потребують суттєвого відновлення.

Фото: ДП «МПІУ» Фото: ДП «МПІУ» Фото: ДП «МПІУ» Попередній слайд Наступний слайд

Фото: ДП «МПІУ»

Контекст

Вранці 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Повітряні сили заявили про збиття шести балістичних ракет, які летіли на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у кількох районах Києва, одна людина загинула.

Внаслідок атаки постраждав бізнес-центр Kinetic, який входить у Forum Group бізнесмена Володимира Школьника. Столичний бізнес-центр Kinetic класу B знаходиться біля Куренівського парку. Він складається з двох корпусів – триповерхового А і восьмиповерхового В. На 12 лютого 2025 року він повністю заповнений орендарями, йдеться на сайті Forum Group Володимира Школьника. Загальна площа бізнес-центру – 8800 кв.м.