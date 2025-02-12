Каналы украинского иновещания FREEДОМ и «Дом» пострадали от российской ракетной атаки (фото)

В среду, 12 февраля, в результате российской ракетной атаки по Киеву потерпели разрушения помещения каналов государственного предприятия «Мультимедийная платформа иновещания Украины» – FREEДОМ, «Дом», «UATVEnglish», The Gaze, «UATVEspañol», «UATVArabic», «UATVPortugus. Сотрудники ГП не пострадали.

Ключевые факты

В результате обстрела значительным разрушениям подвергся ньюсрум телеканала FREEДОМ, пока он вещает из резервной студии.

Повреждены также помещения международной редакции (диджитал-платформы «UATVEnglish», «The Gaze», «UATVEspañol», «UATVArabic», «UATVPortuguês»), эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал редакции.

В здании выбиты окна и двери, частично обрушился потолок, частично повреждены студия, компьютерная и производственная техника и автомобили ГП «МПИУ».

По словам генерального директора ГП «МПИУ» Юлии Бин, в результате атаки никто из коллектива иновещания не пострадал. Каналы продолжают работать и выходить в эфир. В то же время часть сотрудников временно работают удаленно, поскольку помещения нуждаются в существенном восстановлении.

Фото: ГП «МПИУ» Фото: ГП «МПИУ» Фото: ГП «МПИУ» Предыдущий слайд Следующий слайд

Фото: ГП «МПИУ»

Контекст

Утром 12 февраля Россия нанесла ракетный удар по Киеву. Воздушные силы заявили о сбитии летевших на столицу шести баллистических ракет. Спасатели ликвидируют последствия атаки в нескольких районах Киева, один человек погиб.

В результате атаки пострадал бизнес-центр Kinetic, входящий в Forum Group бизнесмена Владимира Школьника. Столичный бизнес-центр Kinetic класса B находится возле Куреневского парка, состоит из двух корпусов – трехэтажного А и восьмиэтажного В. На 12 февраля 2025 года бизнес-центр полностью заполнен арендаторами, говорится на сайте Forum Group Владимира Школьника. Общая площадь бизнес-центра – 8800 кв.