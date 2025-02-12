Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео)

Вранці 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Повітряні сили заявили про збиття шести балістичних ракет, які летіли на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у кількох районах Києва, одна людина загинула.
Деталі
- ДСНС повідомила про ліквідацію наслідків ракетної атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах.
- Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Одна людина загинула та четверо постраждало, серед них дитина.
- Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
- Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.
- Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
- Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів Київської області. Попередньо, без постраждалих та загиблих. На місці працюють 138 рятувальників та 45 одиниць техніки.
- Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400). Загалом ворог завдав удару балістичними ракетами по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один – із Криму.
- «Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор», – прокоментував російський удар президент Володимир Зеленський.
Матеріали по темі
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.