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Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео)

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Вранці 12 лютого Росія завдала ракетного удару по Києву. Повітряні сили заявили про збиття шести балістичних ракет, які летіли на столицю. Рятувальники ліквідовують наслідки атаки у кількох районах Києва, одна людина загинула. 

Деталі

  • ДСНС повідомила про ліквідацію наслідків ракетної атаки в Оболонському, Святошинському та Голосіївському районах. 
  • Оболонський район: сталось руйнування у двох офісних будівлях, в одній із них виникла пожежа. Займання ліквідовано. Одна людина загинула та четверо постраждало, серед них дитина.
  • Святошинський район: сталось загоряння на даху багатоповерхівки. Пожежу ліквідовано.
  • Голосіївський район: сталось загоряння у двоповерховій складській будівлі. Ліквідація пожежі триває.
  • Загалом на місцях подій наразі працює понад 80 рятувальників та 17 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
  • Рятувальники продовжують ліквідацію пожежі нежитлових приміщень в одному з районів Київської області. Попередньо, без постраждалих та загиблих. На місці працюють 138 рятувальників та 45 одиниць техніки.
  • Станом на 08:30 Повітряні сили підтвердили збиття шести балістичних ракет Іскандер-М (ЗКР С-400). Загалом ворог завдав удару балістичними ракетами по Києву та Кривому Рогу. Здійснено шість пусків із Брянської обл. та один – із Криму.
  • «Цей терор Росії проти України не припиниться сам по собі. Путін не готується до миру – він продовжує вбивати українців і руйнувати міста. Лише сильні кроки й тиск на Росію можуть зупинити цей терор», – прокоментував російський удар президент Володимир Зеленський.
Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 1

Рятувальники ліквідовують загоряння після ракетної атаки в Києві. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 2

Рятувальники ліквідовують загоряння після ракетної атаки в Києві. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 3

Рятувальники ліквідовують загоряння після ракетної атаки в Києві. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 4

Рятувальники ліквідовують загоряння після ракетної атаки в Києві. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 5

Рятувальники ліквідовують загоряння після ракетної атаки в Києві. 12 лютого 2025 року

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Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 6

Наслідки ракетної атаки в Оболонському районі Києва. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 7

Наслідки ракетної атаки в Оболонському районі Києва. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 8

Наслідки ракетної атаки в Оболонському районі Києва. 12 лютого 2025 року

Удар по Києву. Росія запустила шість балістичних ракет, є жертви та руйнування (фото, відео) /Фото 9

Наслідки ракетної атаки в Оболонському районі Києва. 12 лютого 2025 року

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