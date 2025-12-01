Директором системного інтегратора Seeton, що впроваджує IT-технології в бізнес, став Леонід Полупан. Досі він був керівником Microsoft в Україні та країнах Балтії. Про це йдеться у пресрелізі Seeton. З 2021-го Seeton належить засновникам NEQSOL Holding Артему і Рамізу Гасановим.

Ключові факти

З 1 грудня Seeton очолив Леонід Полупан, який з 2018-го був директором з продажів Microsoft у Чорноморському регіоні, а в грудні 2022-го став керівником компанії в Україні та країнах Балтії.

Основний фокус Полупана на новій посаді – розвивати рішення компанії у сферах кібербезпеки, штучного інтелекту, хмарної трансформації та міжнародної експансії. Нині компанія працює на ринках України та Азербайджану.

«Леонід – досвідчений і талановитий керівник із глобальним баченням і практичним підходом, призначення якого сприятиме зростанню Seeton», – цитується у пресрелізі голова наглядової ради Seeton Володимир Лавренчук, що також є керівником міжнародної групи компаній NEQSOL Holding.

«Зосереджуся на зміцненні наших партнерських відносин, розвитку інженерної досконалості компанії та прозорому й відповідальному керівництві», – цитується у пресрелізі Полупан.

Контекст

Заснована у 2004-му Seeton займається автоматизацією та інтеграцією технологій у бізнес. Вона спеціалізується на кібербезпеці, побудові та модернізації ІТ-інфраструктури, хмарних технологіях, віртуалізації тощо. Портфоліо компанії налічує понад 1000 успішно реалізованих проєктів.

Виторг Seeton у 2022-му – 472 млн грн, згідно зі звітністю на її сайті. Надалі компанія не публікувала фінзвіти. Дані в YouControl розпорошені на кількох юридичних особах.

У 2021-му власником Seeton стали Артем і Раміз Гасанови, яким належить NEQSOL Holding. NEQSOL Holding – міжнародна група компаній, що веде бізнес в 11 країнах і володіє в Україні другим за величиною мобільним оператором «Vodafone Україна».

Полупан у 2013-му працював директором з продажів у «Vodafone Україна», а у 2018 році зайняв аналогічну посаду в Microsoft у Чорноморському регіоні. Згодом став директором з продажів для корпоративних клієнтів у 24 країнах Центральної та Східної Європи. З грудня 2022-го – керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії.