Впровадження штучного інтелекту призведе до суттєвих змін на ринку праці упродовж наступного десятиліття. Про це керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Леонід Полупан розповів під час Forbes AI Summit 27 листопада.

«Повну віддачу від штучного інтелекту нам варто очікувати через десяток років. Все до того дійде», – каже Полупан, посилаючись на дані звіту Work Trend Index Annual Report 2025, опублікованого Microsoft у квітні 2025-го.

Згідно зі звітом, поява ШІ-агентів призвела до виникнення нової форми організації робочих процесів, що поєднує машинний інтелект з судженнями людей. Вона набиратиме популярність у наступні роки, ідеться в документі.

«Як і промислова революція та епоха інтернету, ця трансформація займе десятиліття», – ідеться у дослідженні. За цей час технологія розкриє свій повний потенціал та принесе широкі технологічні, соціальні та економічні зміни, згідно зі звітом.

«Чи забере ШІ роботу? Так, але не у всіх», – каже Полупан. За його словами, найбільше змін ШІ приносить у найпростіші роботи та галузі, що працюють з інформацією.

«Сфери, які найбільше зараз піддаються повному перегляду за допомогою ШІ, це обслуговування клієнтів та маркетинг», – каже Полупан. За його словами, найбільш повільно ШІ впроваджується у виробництва. «Там впровадження вимагає великої кількості даних і правильного структурування», – додає Полупан.

Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії також наголошує, що у наступні роки можлива поява AGI. «Ще півтора року тому всі казали про те, що AGI можливий. Тепер всі дискутують, коли він з’явиться: через п’ять чи через десять років», – каже він.