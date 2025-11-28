Впровадження штучного інтелекту призведе до суттєвих змін на ринку праці упродовж наступного десятиліття. Про це керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії Леонід Полупан розповів під час Forbes AI Summit 27 листопада.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- «Повну віддачу від штучного інтелекту нам варто очікувати через десяток років. Все до того дійде», – каже Полупан, посилаючись на дані звіту Work Trend Index Annual Report 2025, опублікованого Microsoft у квітні 2025-го.
- Згідно зі звітом, поява ШІ-агентів призвела до виникнення нової форми організації робочих процесів, що поєднує машинний інтелект з судженнями людей. Вона набиратиме популярність у наступні роки, ідеться в документі.
- «Як і промислова революція та епоха інтернету, ця трансформація займе десятиліття», – ідеться у дослідженні. За цей час технологія розкриє свій повний потенціал та принесе широкі технологічні, соціальні та економічні зміни, згідно зі звітом.
- «Чи забере ШІ роботу? Так, але не у всіх», – каже Полупан. За його словами, найбільше змін ШІ приносить у найпростіші роботи та галузі, що працюють з інформацією.
Контекст
«Сфери, які найбільше зараз піддаються повному перегляду за допомогою ШІ, це обслуговування клієнтів та маркетинг», – каже Полупан. За його словами, найбільш повільно ШІ впроваджується у виробництва. «Там впровадження вимагає великої кількості даних і правильного структурування», – додає Полупан.
Керівник Microsoft в Україні та країнах Балтії також наголошує, що у наступні роки можлива поява AGI. «Ще півтора року тому всі казали про те, що AGI можливий. Тепер всі дискутують, коли він з’явиться: через п’ять чи через десять років», – каже він.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.