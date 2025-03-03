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«Кернел» наростив квартальний виторг на 10%, чистий прибуток впав у 2,4 раза

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

2 хв читання

Виторг одного з найбільших українських агрохолдингів України – «Кернел» – зріс на 10%, до $1149 млн у другому кварталі 2025 фінансового року (жовтень-грудень 2024 року). Чистий прибуток впав у 2,4 раза, до $56 млн, йдеться у квартальному звіті, опублікованому на сайті компанії.

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Ключові факти 

  • Зростання виторгу «Кернел» пояснює низькою базою порівняння через нестабільність експортних операцій із зерном у липні-вересні 2023 року та збільшенням продажів соняшникової олії завдяки розширенню експорту та підвищенням світових цін.
  • Водночас «Кернел» зафіксував чистий збиток від переоцінки справедливої вартості біологічних активів у розмірі $33 млн, що значно перевищує збиток у $12 млн за перший квартал 2024 фінансового року.
  • Собівартість реалізованої продукції зросла на 18% – до $960 млн, переважно через підвищення на 45% витрат на сировину та її закупівлю, що відображає посилення конкуренції та обмеженість поставок. Натомість транспортно-заготівельні витрати скоротилися на 52% і становили лише 10% від загальної собівартості завдяки зниженню фрахтових ставок і стабільним експортним операціям із Чорноморського регіону.
  • Через випереджальне зростання собівартості порівняно з виторгом валовий прибуток у другому кварталі 2025 фінансового року знизився на 28% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 5% порівняно з попереднім кварталом, склавши $157 млн.
  • Інші операційні доходи за звітний період становили $10 млн, що на 55% менше, ніж торік, і включали прибуток від врегулювання цінових різниць у контрактах, інвентаризації запасів, а також штрафи та претензії, нараховані за операціями з торгівлі олією та зерном.
  • Загальні та адміністративні витрати зросли на 42% – до $75 млн, головним чином через збільшення витрат на заробітну плату, пов’язані з нею витрати, юридичні та професійні послуги.
  • Показник EBITDA «Кернел» у другому кварталі 2025 фінансового року склав $118 млн, що на 42% нижче, ніж у попередньому кварталі, та на 30% менше, ніж у другому кварталі 2024 фінансового року.
  • Загалом за перше півріччя 2025 фінансового року чистий прибуток компанії зріс на 73% – до $77 млн, EBITDA збільшилася на 29% – до $287 млн, а виторг піднявся на 22% – до $1,947 млрд.

Контекст 

За перший квартал 2025 фінансового року (липень-вересень) чистий прибуток групи досяг $121 млн, тоді як роком раніше за цей же період компанія зафіксувала збиток у $31 млн. У звітному періоді виручка групи зросла на 46% – до $798 млн, а показник EBITDA збільшився в 9 разів, склавши $169 млн.

Виручка від переробки олійних культур скоротилася на 2%, до $373 млн, натомість у торговельному сегменті вона зросла на 48%, досягнувши $455 млн. Аграрний сегмент показав п’ятикратне зростання виручки – до $107 млн. Компанія переробила 684 000 тонн насіння, що на 12% перевищує показник минулого року й стало рекордом для першого кварталу фінансового року. Однак через літній ремонт виробничих потужностей обсяги переробки знизилися на 28%, що спричинило зменшення продажів харчової олії на 31% – до 269 000 тонн за звітний період.

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