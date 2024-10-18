«Кернел» вчасно і повністю погасив євробонди на $300 млн

Агрохолдинг «Кернел» погасив пʼятирічні єврооблігації на $300 млн зі ставкою 6,5% річних. Викуп відбувся в зазначений у проспекті емісії термін – 17 жовтня, йдеться в пресрелізі компанії.

Деталі

Погашення стало можливим, зокрема, завдяки валютній лібералізації з боку Національного банку, наголошується в повідомленні.

Компанії заявила про важливість високого кредитного рейтингу, тому, попри воєнні виклики, «дотримання зобов’язань перед кредиторами було й залишається в пріоритеті».

«Ми забезпечуємо прозорість і надійність у всіх наших фінансових операціях, що дозволяє нам зміцнювати довіру на міжнародній арені», – зазначив Сергій Волков, фінансовий директор Kernel.

Контекст

Найбільшим співвласником «Кернела» через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.

До війни «Кернел» посідав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

На початку 2023 року «Кернел» підписав угоду з кредиторами, зокрема з Natixis, ING, EBRD та EIB, про звільнення від погашення до 30 червня 2023 року двох траншів гарантованих облігацій по $300 млн кожен зі ставкою 6,5% погашення, відповідно, у 2024 та 2027 роках. Причиною відстрочення платежів за боргами в компанії назвали складнощі, повʼязані з російським вторгненням в Україну, а також із логістикою при постачанні зерна та олії.

У січні–березні 2024-го «Кернел» збільшив виторг на 22%, до понад $1 млрд. Чистий прибуток зріс на 47% – до $101 млн. За перший квартал 2024 року «Кернел» ​​збільшив експорт зернових, соняшникової олії та шроту в 2,3 раза. Цьому сприяв стабільний експорт Чорним морем та зростання обсягів перевалки соняшникової олії через портові термінали.

Загальний обсяг переробки олійних у 2024-му фінансовому році в агрохолдингу «Кернел» склав 3,2 млн т. Це на 27% більше, ніж у попередньому році, завдяки запуску Старокостянтинівського олійноекстракційного заводу в лютому 2024-го. Продажі соняшникової олії у квітні–червні порівняно з попереднім кварталом зросли на 1% – до 384 000 т. У тому числі було продано 20 000 т бутильованої соняшникової олії.

Експорт зерна компанії «Кернел» у квітні–червні склав 1,6 млн т, що у 2,6 раза більше, ніж торік, та на 14% менше порівняно з попереднім кварталом.