У жовтні-листопаді очікується надходження 2,56 млрд грн в межах докапіталізації «Київміськбуду», повідомила пресслужба компанії 14 серпня. Першочергово кошти спрямують на добудову житлових будинків з високим ступенем готовності.

Ключові факти

З 1 жовтня до 28 листопада 2025 року очікується надходження 2,56 млрд грн на рахунки «Київміськбуду» в межах докапіталізації, повідомила в. о. голови правління компанії Світлана Самсонова.

В першу чергу задобувник планує зосередитися на обʼєктах з високим ступенем готовності, повідомила Самсонова. Зараз команда забудовника вивчає ситуацію на всіх обʼєктах, каже вона. За словами Самсонової, перелік першочергових обʼєктів, на які спрямують кошти для завершення будівництва, визначать «ближче до дати надходження коштів».

Інше джерело фінансування об’єктів – кошти від держави. Йдеться про 2,28 млрд грн як компенсація збитків, пов’язаних із добудовою об’єктів «Укрбуду».

Наглядова рада «Київміськбуду» створить робочу групу, яка координуватиме роботу з Кабінетом Міністрів, Міністерством фінансів та іншими профільними відомствами щодо компенсації боргу за добудову об’єктів «Укрбуд», повідомив голова Наглядової ради Владислав Андронов.

Контекст

У жовтні 2024 року Київрада проголосувала за докапіталізацію ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на суму 2,56 млрд грн через випуск і викуп додаткових акцій.

23 червня 2025-го на дистанційних зборах акціонери «ХК «Київміськбуд» підтримали рішення про збільшення статутного капіталу на 2,56 млрд грн шляхом випуску додаткових простих іменних акцій. У загальних зборах мали право брати участь 2114 акціонерів, зареєструвались лише два, вказано у протоколі зборів.

Територіальна громада Києва є власником контрольного пакета акцій «Київміськбуду» – 80%. Ще 19,95% належать фізичним особам – загалом 2119.

«Київміськбуд» випустить 10 млрд іменних акцій номінальною вартістю 25 копійок кожна.

Єдиним учасником розміщення, тобто покупцем, виступить територіальна громада міста Києва, представлена Департаментом комунальної власності. Частка громади у статутному капіталі «Київміськбуду» після завершення розміщення зросте до 99,87%.