Василь Олійник залишив посаду президента «Київміськбуду»

З 20 травня 2025 року Василь Олійник більше не керує «Київміськбудом», свідчать дані YouControl. Замість нього виконуючою обовʼязки голови правління призначено Світлану Самсонову.

Ключові факти

Василь Олійник очолював «Київміськбуд» з лютого 2024 року – рік і три місяці.

На час його приходу в компанію були зупинені роботи на будівельних майданчиках – загалом 24 адреси, де розміщені житлові комплекси. Сукупно це 122 черги – окремі будинки чи секції у будинках. Серед завдань Олійника було знайти кошти на відновлення будівництва.

У 2024 році роботи продовжували на шести об’єктах – у яких був високий ступінь готовності, незначні витрати на будівельні роботи і можна було згенерувати кошти всередині обʼєктів, розповідав Олійник в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За 2024 рік виторг «Київміськбуду» впав у 2,3 раза до 904,8 млн грн, порівнюючи з 2023-м, за даними YouControl. Але забудовник отримав 34,2 млн грн прибутку проти 111,6 млн грн збитків роком раніше.

Результати першого кварталу 2025-го – 86,5 млн грн виторгу і 7 млн грн збитків, за даними YouControl.

Контекст

31 жовтня 2024 року Київська міська рада як власник 80% акцій ХК «Київміськбуд» підтримала рішення про фінансову допомогу компанії через докапіталізацію.

Місто має збільшити капітал забудовника на 2,56 млрд грн. Суму закладено в бюджет Києва на 2025 рік.

Загалом для відновлення будівництва «Київміськбуду» необхідно 4,8 млрд грн.

Частину суми – 2,28 млрд грн – київські депутати попросили у держави. Київрада направила звернення до Кабінету Міністрів України про компенсацію «Київміськбуду» сумарного запланованого збитку, пов’язаного з добудовою проєктів збанкрутілого «Укрбуду».

У лютому 2025-го на позачергових загальних зборах акціонери затвердили нову редакцію статуту «Київміськбуду», у квітні вона стала чинною.

Наступним етапом має стати голосування акціонерів за докапіталізацію компанії. Вони можуть відбутися в червні 2025-го, йдеться в публікації у телеграм-каналі інвесторів «Київміськбуду».