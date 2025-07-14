«Київстар» дедалі більше диверсифікує свій дохід, щоб відійти від суто телеком-бізнесу. Чому перша спроба компанії виявилась невдалою? Як успішно керувати новими бізнесами групи? Який день в історії компанії був дня неї найважчим? Головне з інтервʼю президента компанії Олександра Комарова на «Форумі підприємців» редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну