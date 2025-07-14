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«Київстар» дедалі більше диверсифікує свій дохід, щоб відійти від суто телеком-бізнесу. Чому перша спроба компанії виявилась невдалою? Як успішно керувати новими бізнесами групи? Який день в історії компанії був дня неї найважчим? Головне з інтервʼю президента компанії Олександра Комарова на «Форумі підприємців» редактору-засновнику Forbes Ukraine Володимиру Федоріну
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Довгострокова мета найбільшого оператора «Київстар» – отримувати половину річного виторгу від цифрових сервісів. «У 2026-му органічно ми вийдемо приблизно на 20%», – каже президент компанії Олександр Комаров.
Щоб виконати поставлену ціль і «відв’язатися від труби», оператор у 2022 році придбав медичний сервіс Helsi, у квітні 2025-го – сервіс онлайн-виклику авто Uklon. На радарі також купівля сервісу бронювання ліків Tabletki.ua.
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