«Київстар» наблизився до IPO в США. Veon підписав угоду про обʼєднання бізнесу з Cohen Circle

VEON, материнська компанія «Київстар», та Cohen Circle Acquisition Corp. I (Cohen Circle), яка займається придбанням активів, уклали угоду про об’єднання бізнесу. Мета – вивести «Київстар» на фондову біржу Nasdaq у США через опосередкований лістинг. Про це йдеться у повідомленні компанії від 18 березня.

Деталі

Після завершення угоди Kyivstar Group Ltd. стане материнською структурою «Київстар» і з’явиться на Nasdaq під тикером KYIV. VEON збереже щонайменше 80% акцій нової компанії після закриття транзакції, запланованого на третій квартал 2025 року за умови схвалення акціонерів Cohen Circle та виконання стандартних умов.

Деталі угоди, включно з презентацією для інвесторів, будуть оприлюднені у звіті VEON за формою 6-K, поданому до Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC). Cohen Circle також подасть звіт за формою 8-K із копією угоди та презентацією, доступними на тому ж ресурсі.

Контекст

У середині листопада 2024 року керівництво Veon оголосило про намір провести IPO українського підрозділу «Київстар» у США в 2025 році.

29 листопада Шевченківський районний суд Києва зняв арешт із 47,85% корпоративних прав нідерландської Veon у «Київстарі», а також із 100% прав її дочірніх компаній в Україні – Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi. «Слухання постійно переносили через чутливість справи», – поділилося анонімне джерело, наближене до компанії, у листопаді. Арешт було накладено в жовтні 2023 року на активи, пов’язані з російськими бізнесменами Михайлом Фрідманом, Петром Авеном і Андрієм Косоговим. «Київстар» повністю належить Veon, акції якої котируються на Nasdaq і Euronext. На момент арешту 47,9% акцій Veon належало LetterOne, де Фрідман контролює 37,86%, а Косогов – 47,23%. Про деталі зняття арешту та його наслідки для «Київстару» читайте в матеріалі Forbes Ukraine.

13 січня 2025 року Veon Ltd. підписала меморандум про наміри з американською інвесткомпанією Cohen Circle. Мета партнерства – об’єднати бізнеси для непрямого лістингу «Київстару» на Nasdaq.

Згодом президент «Київстару» Олександр Комаров в інтерв’ю «Економічній правді» розповів, що Veon завершує угоду з Cohen Circle. Наступні кроки включають підготовку проспекту, роад-шоу, тренінги та вирішення ключових завдань: структурування компанії, вибір юрисдикції, оцінку активів, пошук інвесторів і організацію зустрічей із ними. Комаров зазначив, що це непростий процес, який потребує узгоджень, зокрема вже отриманої згоди від власників облігацій.