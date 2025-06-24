«Київстар» запускає власний хмарний сервіс Kyivstar Cloud для клієнтів малого, середнього та великого бізнесу, а також для організацій держсектору, йдеться у пререлізі 24 червня. Сервіс дозволить зберігати дані та підтримувати операційні процеси в локальному цифровому середовищі.

Ключові факти

Kyivstar Cloud побудований на серверах компанії Hewlett Packard Enterprise (HPE), що розробляє інтелектуальні рішення для безперешкодного збору, аналізу та використання даних – від периферії до хмари (edge to cloud).

Серед переваг сервісу для підприємців називають легку масштабованість і можливість налаштування під потреби малого і великого бізнесу. Також Kyivstar Cloud можна поєднувати з публічними та приватними хмарами від різних провайдерів, наприклад Microsoft Azure чи Amazon Web Services.

Kyivstar Cloud дозволяє самостійно створювати і адмініструвати сервер, віртуальні машини, середовище для віддаленого доступу до програм, розміщувати CRМ, ERP та інші системи, зберігати дані компанії, розгортати чи тестувати програмне забезпечення і тп.

Компанія вважає, що у перспективі Kyivstar Cloud може стати не лише сервісом для бізнесу, а й частиною загальнонаціональних рішень для e-урядування, медичних систем, освітніх платформ та інших сервісів цифрової інфраструктури.

Контекст

«Київстар» станом на березень 2025 року обслуговував близько 22,7 млн абонентів мобільного зв’язку та понад 1,1 млн абонентів «Домашнього Інтернету». Компанія надає послуги з використанням технологій, зокрема 4G, Big Data, Cloud solutions, сервіси для кіберзахисту, цифрове ТБ. Акціонер «Київстар» – міжнародна група VEON. Акції групи знаходяться на фондовій біржі NASDAQ (Нью-Йорк). VEON та Kyivstar планують інвестувати $1 млрд в Україну у 2023-2027 роках.

У першому кварталі 2025-го операційний дохід компанії склав $255 млн (10,6 млрд грн), чистий прибуток «Київстар» досяг $44 млн (1,8 млрд грн).