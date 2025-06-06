Дохід «Київстар» зріс на 37,1% у доларах та 49,6% у гривнях, а чистий прибуток збільшився на 22,2% у доларах та 33,7% у гривнях порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у звіті компанії.

Деталі

Операційний дохід компанії склав $255 млн (10,6 млрд грн), що на 37,1% більше у доларах та 49,6% у гривнях порівняно з першим кварталом 2024 року. Без урахування впливу програми лояльності після кібератаки 2023 року, зростання доходу у гривнях склало б 20,1%, повідомили в компанії.

Чистий прибуток досяг $44 млн (1,8 млрд грн), зрісши на 22,2% у доларах та 33,7% у гривнях, з маржею прибутку 17,3%. Скоригована EBITDA склала $140 млн (5,8 млрд грн), показавши зростання на 50,5% у доларах та 64,6% у гривнях, з маржею 54,9%. Без урахування програми лояльності, зростання EBITDA у гривнях було б 10,2%.

Кількість Multiplay-користувачів (мобільні та цифрові сервіси) зросла на 40,7% до 6,1 млн (29,5% від активних мобільних клієнтів). Активні користувачі MyKyivstar, Kyivstar TV та Helsi збільшилися на 32,9% до 10,3 млн.

Контекст

Kyivstar Group обслуговує 23 млн мобільних абонентів та 1,1 млн користувачів домашнього інтернету станом на 31 грудня 2024 року, працюючи у сферах мобільного та фіксованого зв’язку, 4G, хмарних сервісів, цифрового ТБ та кібербезпеки. VEON та Kyivstar планують інвестувати $1 млрд в Україну у 2023-2027 роках.

У квітні 2025 року «Київстар» завершив придбання Uklon за близько $155,2 млн. Uklon працює у 28 містах України, забезпечуючи 100+ млн поїздок та 3 млн доставок у 2024 році, а також надає послуги в Узбекистані. У травні 2025 року частка в Helsi зросла з 69,99% до 97,99%. Helsi – найбільша цифрова медплатформа України з 9,4 млн записів до лікарів у 2024 році.