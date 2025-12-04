Глобальне багатство мільярдерів у 2025 році досягло безпрецедентної позначки в $15,8 трильйона, збільшившись на $386,5 млрд завдяки підприємницьким досягненням та найбільшій хвилі міжпоколінного успадкування в історії, свідчать дані швейцарського банку UBS.

Деталі

За даними UBS, кількість мільярдерів зросла на 8,8% – з 2682 до майже 3000 осіб. На відміну від стрибка 2021 року, спричиненого зростанням вартості активів після пандемії, цьогорічне зростання базується на реальному бізнес-успіху та інноваціях.

196 self-made мільярдерів додали $386,5 мільярда до глобального багатства, створюючи компанії в галузях від маркетингового програмного забезпечення та генетики до зрідженого природного газу та інфраструктури. Лідерами зростання стали США та Азіатсько-Тихоокеанський регіон.

Водночас прискорюється велике передання багатства. У 2025 році 91 спадкоємець (64 чоловіки та 27 жінок) успадкували рекордні $297,8 мільярда – на 36% більше, ніж у 2024 році. Загальна кількість мультипоколінних мільярдерів досягла 860 осіб із сукупними активами $4,7 трильйона.

Мільярдери технологічного сектору побачили зростання свого багатства на 23,8%, тоді як споживчий та роздрібний сектор сповільнився до 5,3% через втрату імпульсу європейської luxury-індустрії на користь китайських брендів. Найшвидше зростання показав промисловий сектор – 27,1% до $1,7 трильйона.

Фінансові послуги продемонстрували зростання на 17% до $2,3 трильйона завдяки сильним ринкам та відновленню криптовалют. Self-made мільярдери контролюють 80% багатства цього сектору.

Середнє багатство жінок-мільярдерок зросло на 8,4% до $5,2 мільярда, що більш ніж удвічі перевищує темпи зростання чоловіків (3,2% до $5,4 мільярда). Це вже четвертий рік поспіль, коли жінки випереджають чоловіків за темпами накопичення капіталу, хоча їхня кількість залишається меншою – 374 проти 2545.

36% опитаних мільярдерів переїхали принаймні один раз, а 9% розглядають таку можливість. Головні причини релокації: якість життя (36%), геополітичні занепокоєння (36%) та оптимізація податків (35%).

Понад 80% мільярдерів, які мають дітей, хочуть, щоб вони досягли успіху самостійно, а не покладалися на успадковане багатство. Дві третини сподіваються, що спадкоємці реалізують власні пристрасті, а більше половини бажають, щоб діти використали свої статки для позитивного впливу на світ.

Молодше покоління цінує технологічний прогрес, інновації, спосіб життя та імпакт-інвестування більше, ніж попереднє. 75% мільярдерів вважають технології та штучний інтелект найгострішим соціальним викликом майбутнього, за ними йдуть зміна клімату (55%) та бідність із нерівністю (45%).

Попри волатильність 2025 року, Північна Америка залишається топовим інвестиційним напрямком (63%), за нею йдуть Західна Європа (40%) та Велика Китайська зона (34%). 42% мільярдерів планують збільшити експозицію на акціях ринків, що розвиваються, протягом наступних 12 місяців.

Найбільші занепокоєння на найближчий рік: тарифи (66%), великі геополітичні конфлікти (63%) та політична невизначеність (59%).

За прогнозами UBS, до 2040 року мільярдери передадуть приблизно $6,9 трильйона багатства у спадок, з яких щонайменше $5,9 трильйона отримають діти – безпосередньо або через подружжя.

«Підприємницький драйв у поєднанні з найбільшим міжпоколінним переданням багатства в історії створює нові можливості та виклики для сімей та менеджерів капіталу», – зазначив Бенджамін Кавальї, глава відділу стратегічних клієнтів UBS Global Wealth Management.

Контекст

Звіт базується на опитуванні 87 клієнтів-мільярдерів UBS у Швейцарії, Європі, Сингапурі, Гонконгу та США, проведеному між липнем та вереснем 2025 року, а також на базі даних UBS/PwC, що відстежує багатство мільярдерів у 47 країнах з 1995 року.