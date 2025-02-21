Кількість загиблих цивільних в Україні зросла на 16% у 2024 році, ворожі атаки – втричі. Головне зі звіту ACLED

Кількість жертв серед цивільного населення в Україні у 2024 році зросла на 16% – до 1600 – на тлі трикратного збільшення атак Росії на цивільні обʼєкти. Про це йдеться у звіті неурядової організації ACLED, опублікованому 21 лютого.

Ключові факти

На відміну від перших двох років вторгнення, у 2024 році дедалі більша частка цих атак була здійснена за допомогою авіаударів і ударів безпілотниками, оскільки агресор збільшив використання керованих авіабомб і дронів типу «Шахед».

Звіт охоплює період із лютого 2022-го до грудня 2024 року та зафіксував майже 5500 випадків пошкодження цивільних обʼєктів. Найбільше постраждали Донецька, Харківська та Сумська області.

Атаки на інфраструктуру торкнулися 24 з 27 регіонів країни у 2024-му, порівняно з 17 у 2022 році, зазначила керівниця досліджень ACLED у Східній Європі Ольга Поліщук.

Найбільш поширеними були обстріли житлових будинків – понад 4200 випадків, атаковано також 650 шкіл, понад 350 медзакладів і здійснено 1000 ударів по енергетичній інфраструктурі, йдеться у звіті. Одна з останніх атак – влучання в укриття на Чорнобильській АЕС.

«Ми бачимо активне використання менш точних, але надзвичайно руйнівних бомб, що нищать цивільну інфраструктуру в прифронтових регіонах», – заявив старший аналітик ACLED Нікіта Гурков.

Контекст

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд, підрахував KSE Institute станом на листопад 2024 року. Порівняно з початком 2024-го ця цифра зросла на $12,6 млрд.

Найбільша частка у загальному обсязі прямих збитків завдана житловим будівлям – на них припадає більш як третина від загальної суми.

В абсолютному виразі найбільше зростання збитків у 2024 році відбулось в енергетиці (+$4,6 млрд), оскільки ворог свідомо атакував електричну генерацію та розподіл.

У відносному вимірі найбільша динаміка спостерігалась в адміністративних будівлях (+60%), енергетиці (+46%), охороні здоров’я (+32%), культурі, туризмі та спорті (+29%). Зростання в цифровій інфраструктурі було ще більш динамічним, але в новому дослідженні KSE Institute це не показово, оскільки в попередньому звіті оцінка не оновлювалась через відсутність даних.

В географічному розрізі найбільше постраждали прифронтові регіони. На 10 областей, які були окуповані, мають спільний кордон із РФ або вихід до моря, припадає більш ніж 90% загальної суми прямих збитків.