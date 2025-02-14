Прямі збитки України через війну сягнули $170 млрд. Оцінка KSE Institute

Загальна сума прямих збитків, завданих інфраструктурі України внаслідок повномасштабного вторгнення Росії, сягнула майже $170 млрд, підрахував KSE Institute станом на листопад 2024 року. Порівняно з початком 2024-го ця цифра зросла на $12,6 млрд.

Ключові факти

Прямі збитки житлового сектору оцінюють у $60 млрд. Станом на листопад 2024 року пошкоджено або зруйновано 236 000 житлових будівель, з яких 209 000 – приватні будинки, 27 000 – багатоквартирні, 600 – гуртожитки. У регіональному розрізі найбільших руйнувань зазнали Донецька, Харківська, Луганська, Київська, Чернігівська та Херсонська області. Сектор житлово-комунального господарства (котельні, тепломережі тощо) втратив $3,5 млрд.

Втрати транспортної інфраструктури – $38,5 млрд. Пошкоджено та зруйновано понад 26 000 км автомобільних доріг, втрати – $28,3 млрд. Втрати залізничного транспорту становлять $4,3 млрд, інфраструктури портів – $0,85 млрд, авіаційної галузі – $2 млрд. Прямі втрати приватного легкового транспорту оцінюються у $2,2 млрд – знищено або пошкоджено 260 000 автомобілів.

Енергетичний сектор України втратив $14,6 млрд. Повністю зруйновано Каховську та Дніпровську ГЕС, Трипільську та Зміївську ТЕС, пошкоджено або зруйновано значну частину інших генеруючих потужностей, а також високовольтних підстанцій та об’єктів нафтогазової інфраструктури.

Промисловість, будівництво та сектор послуг зазнали збитків на $14,4 млрд. На листопад 2024 року зруйновано або серйозно пошкоджено майже пів тисячі великих і середніх приватних, а також державних підприємств.

Збитки АПК – $10,3 млрд. Втрачено понад 130 000 одиниць сільськогосподарської техніки, знищено або пошкоджено 4 млн т зерносховищ і 16 000 га багаторічних культур. Через бойові дії та пожежі пошкоджено 298 000 га лісів, втрати оцінюються у $4,5 млрд.

Втрати освітньої інфраструктури – $7,3 млрд, пошкоджено або зруйновано понад 4000 закладів освіти.

Охорона здоров’я втратила $4,3 млрд, загалом пошкоджено 1554 медичні об’єкти.

Культурна спадщина, спортивні та туристичні об’єкти зазнали руйнувань на суму $4 млрд. Постраждали 3921 об’єкт культури, 399 релігійних споруд, 343 спортивні комплекси.

Цифрова інфраструктура та телекомунікаційний сектор зазнали прямих збитків на $1,2 млрд. Пошкоджено інтернет-мережі, мобільні радіомережі та магістральні лінії зв’язку. На деокупованих територіях руйнування мереж подекуди сягало 100%, знищено тисячі базових станцій мобільного зв’язку.

Контекст

Найбільша частка у загальному обсязі прямих збитків завдана житловим будівлям – на них припадає більше як третина від загальної суми.

В абсолютному виразі найбільше зростання збитків у 2024 році відбулось в енергетиці (+$4,6 млрд), оскільки ворог свідомо атакував електричну генерацію та розподіл.

У відносному вимірі найбільша динаміка спостерігалась в адміністративних будівлях (+60%), енергетиці (+46%), охороні здоров’я (+32%), культурі, туризмі та спорті (+29%). Зростання в цифровій інфраструктурі було ще більш динамічним, але в новому дослідженні KSE Institute це не показово, оскільки в попередньому звіті оцінка не оновлювалась через відсутність даних.

В географічному розрізі найбільше постраждали прифронтові регіони. На 10 областей, які були окуповані, мають спільний кордон із РФ або вихід до моря, припадає більше ніж 90% загальної суми прямих збитків.