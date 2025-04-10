Китай збирає «національну команду». Урядові структури інвестують десятки мільярдів в акції для стабілізації ринку

Китайські урядові органи вжили низку заходів для стабілізації фондового ринку після введення нових тарифів Дональдом Трампом. Центробанк та державні інвестиційні структури оголосили про значні інвестиції в акції, щоб підтримати ціни на фондових ринках країни, пише 10 квітня FT .

Деталі

Центральний хедж-фонд Huijin оголосив про готовність збільшити свої інвестиції в акції та заявив про участь у «національній команді» – групі інституцій, що обʼєднуються для підтримки ринку.

До програми підтримки фондових ринків приєдналася інвесткомпанії China Chengtong Holdings, яка заявила про інвестиції у 100 млрд юанів ($13,6 млрд), ще 80 млрд юанів (близько $11 млрд) пообіцяла China Reform Holdings.

Водночас регулятори спростили правила для державних страховиків, щоб стимулювати їхні покупки акцій.

Після цього понад сто великих компаній заявили про викуп своїх акцій. Народний банк Китаю (PBoC) виділив 300 млрд юанів на викуп акцій і 500 млрд на підтримку фінансових установ.

На тлі цих планів ринок китайських акцій, зокрема індекс CSI 300, відновив частину втрачених позицій після різкого падіння.

Прогнози показують, що ці заходи можуть бути доповнені новими програмами стимулювання економіки, включаючи можливі зниження процентних ставок.

Контекст

9 квітня президент США Дональд Трамп ухвалив рішення підвищити мита на китайські товари до 125%. Водночас для країн, які не відповіли на раніше оголошене для них підвищення мит, їх дія призупинена на 90 днів.

Концепція «національної команди» була застосована після обвалу китайського ринку акцій у 2015-2016 роках, коли уряд країни почав активно втручатися для стабілізації ринку. З того часу Китай використовує фондові індекси та фондові біржі для підтримки внутрішнього ринку. Акції, зокрема через інвестиційні фонди, стали важливою складовою економічної політики країни, оскільки фондовий ринок став ключовим елементом для стимулювання економіки на фоні уповільнення ринку нерухомості та слабкої споживчої впевненості.