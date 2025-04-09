Відповідь Трампу. Китай оголосив про підвищення мит на товари із США до 84%

Китай у відповідь на введення нових мит президентом США Дональдом Трампом оголосив, що підвищить мита на американські товари ще на 50% – до 84%, пише Bloomberg . Це свідчить про подальшу ескалацію торгової війни між двома найбільшими економіками світу.

Ключові факти

Китайські контрзаходи набирають чинності 10 квітня, згідно з урядовою заявою 9 квітня.

Міністерство торгівлі заявило, що додало 12 американських організацій до списку експортного контролю та 6 – до списку «ненадійних організацій».

Компанії, додані до списку експортного контролю, включають American Photonics та Novotech. Експорт товарів подвійного призначення цим компаніям буде заборонено. Тим, хто був доданий до списку «ненадійних організацій», включаючи Shield AI та Sierra Nevada Corporation, буде заборонено займатися імпортно-експортною діяльністю, повʼязаною з Китаєм, а також інвестувати у Китай.

Заява Китаю пролунала після того, як набули чинності останні тарифи Трампа, внаслідок чого оголошена цього року сукупна ставка досягла 104% .

. Спочатку Трамп виправдовував підвищення мит на китайські товари на 34%, вважаючи це справедливим способом компенсувати барʼєри, встановлені Пекіном проти американських компаній та товарів, а потім посилив це підвищення після того, як Пекін відповів власним митом.

Зниження фʼючерсів на американські фондові індекси набирає обертів. Контракти на індекс S&P 500 впали на 1,4%, а контракти на Nasdaq 100 – на 1,2%.

Контекст

В останні дні тарифні плани Трампа розбурхали світові ринки. Індекс S&P 500 втратив понад $5 трлн з того часу, як Трамп шокував торгових партнерів США загальними тарифами та «взаємними» зборами, викликавши попередження про прискорення інфляції й уповільнення економічного зростання – або пряму рецесію.

Пекін заявив, що запровадить мито у розмірі 34% на імпорт із США після набуття чинності мит США на китайські товари. 7 квітня Трамп пригрозив запровадити додатковий 50-відсотковий тариф на китайські товари.

Міністерство торгівлі Китаю 8 квітня заявило, що застосує додаткові заходи у відповідь, якщо Трамп виконає свою погрозу ввести додаткові 50-відсоткові мита на китайські товари. Пекін пообіцяв вжити рішучих дій для стабілізації ринків і «боротися до кінця».

Погрози Трампа накласти на Китай додаткові 50% мита, що призведе до збільшення загального збору до 104%, прозвучали після того, як Пекін дав зрозуміти, що не поступиться в торговій війні.