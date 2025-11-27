Alibaba та ByteDance тренують свої новітні великі мовні моделі у дата-центрах Південно-Східної Азії, щоб використовувати високопродуктивні чипи Nvidia та обійти американські експортні обмеження. Про це пише FT з посиланням на неназваних співрозмовників, знайомих з практикою компаній.

Деталі

Китайські технологічні групи істотно наростили обсяги тренування своїх моделей у Сінгапурі та Малайзії після того, як адміністрація Дональда Трампа у квітні обмежила продаж напівпровідників Nvidia H20, розроблених спеціально для Китаю, кажуть два співрозмовники видання.

Оператори місцевих дата-центрів розповідають, що для китайських компаній це «очевидний вибір», адже висококласні чипи Nvidia потрібні для створення найпотужніших ШІ-моделей, і при цьому використання інфраструктури іноземних операторів є юридично допустимим.

Протягом останнього року Alibaba зі своєю моделлю Qwen та ByteDance з Doubao увійшли до числа найпродуктивніших LLM у світі. Qwen також широко використовується розробниками за межами Китаю як відкрита модель.

Попит із боку китайських компаній спричинив бум дата-центрів у Сінгапурі та Малайзії, багато з яких оснащені чипами Nvidia, подібними до тих, що використовують американські технологічні гіганти.

Китайські компанії зазвичай орендують потужності в іноземних дата-центрах, що відповідає вимогам експортного контролю США, оскільки запроваджене в епоху Байдена «правило дифузії», яке мало закрити такі лазівки, Трамп раніше цього року скасував.

Одним із винятків є DeepSeek – виробник високоякісних і недорогих ШІ-моделей тренує їх у Китаї. Компанія встигла накопичити значний парк чипів Nvidia до запровадження заборони та активно співпрацює з Huawei над оптимізацією та створенням нового покоління китайських ШІ-чипів.

Huawei має окрему команду інженерів у штаб-квартирі DeepSeek у Ханчжоу, розглядаючи партнерство як стратегічний крок для розвитку національної напівпровідникової бази.

Контекст

Nvidia стала ключовим гравцем у геоекономічному протистоянні між США та Китаєм через свою провідну роль у розвитку ШІ. США заборонили компанії постачати до Китаю свої найпотужніші чипи, такі як H100, через міркування національної безпеки. Щоб зберегти доступ до китайського ринку, Nvidia неодноразово модифікувала дизайн своїх чипів відповідно до американських обмежень. Нещодавно США дозволили Nvidia та AMD продавати спрощені версії ШІ-чипів китайським клієнтам, але Пекін закликав державні організації відмовитися від використання прискорювача Nvidia H20.

Натомість Пекін активно інвестує у власні чипи та інфраструктуру для тренування моделей, аби зменшити залежність від американських технологій.