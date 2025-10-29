Президент США Дональд Трамп планує обговорити з лідером Китаю Сі Цзіньпіном передові чипи штучного інтелекту Blackwell компанії Nvidia. Про це пишуть CNBC та Bloomberg . На цих новинах акції Nvidia зросли на 8,5% під час торгів в Азії на платформі Blue Ocean.

Деталі

«Ми будемо говорити про Blackwell, це супер-пупер чип», – заявив Трамп. Він також похвалив технологію, зазначивши: «Це наша країна. Ми на 10 років попереду всіх інших у чипах – у високотехнологічних чипах. Я думаю, ми можемо поговорити про це з президентом Сі».

У ширшому сенсі, архітектура Blackwell від Nvidia представляє останнє покоління чіпів штучного інтелекту або «графічних процесорів», що використовуються для навчання та запуску великих мовних моделей.

Інвестори покладають великі надії на те, що Трамп може дозволити експорт до Китаю спрощеної версії чипів Blackwell, що стало б значною поступкою Пекіну та переглядом багаторічної політики Вашингтона щодо стримування розвитку ШІ в Китаї.

Ці очікування підігріли зростання акцій Nvidia, які раніше вже злетіли на 6,8% завдяки сильним квартальним звітам, оптимістичному прогнозу попиту на чипи та низці угод, оголошених компанією на конференції у Вашингтоні.

Контекст

США з 2022 року заборонили продаж найпередовіших чипів Nvidia до Китаю через побоювання військового використання. У липні Вашингтон помʼякшив обмеження на менш потужні чипи H20, створені спеціально для Китаю, а Трамп пізніше натякнув на можливий дозвіл на спрощену версію Blackwell.

Однак Пекін нещодавно заборонив своїм компаніям імпорт чипів Nvidia з міркувань національної безпеки. Гендиректор Nvidia Дженсен Хуанг заявив, що компанія «на 100% вийшла з Китаю» і не має там частки ринку. Аналітики вважають китайську заборону тимчасовою та частиною переговорної стратегії Пекіна.

Раніше Nvidia списала мільярди доларів очікуваного доходу через обмеження на H20, а хоча Трамп дозволив їх продаж в обмін на 15% від виторгу, Пекін блокує імпорт, стимулюючи розвиток власних технологій, таких як чипи Huawei.