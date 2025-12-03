У 2025 році середня вартість книжки від видавництва Vivat зросла на 29% до 360 грн. Про це в ефірі «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» розповіла співвласниця і гендиректорка Vivat Юлія Орлова.
Деталі
- На початку 2025-го середня ціна книжки у Vivat складала 280 грн, за словами Орлової. За 11 місяців вона зросла на 80 грн.
- Серед причин зростання гендиректорка видавництва назвала інфляцію, здорожчання логістичних послуг, відсутність в Україні стратегічної сировини – паперу та поліграфічних матеріалів, які ввозять з-за кордону. «Потрібно платити авторам і редакторам, збільшувати гонорари. Платити працівникам видавництва, щоб втримувати людей, бо кадровий голод», – додала Орлова.
- На 2026 рік вона прогнозує зростання середньої вартості книги ще на 11–17% – до 400–420 грн.
Контекст
Видавництво Vivat, засноване у 2013 році. Воно входить до групи компаній «Фактор» Сергія Політучого і на грудень 2025-го має 16 фірмових книгарень у різних містах України.
Це одне з найбільших українських видавництв. У 2024 році Vivat посів четверте місце в десятці найбільших видавців, заробивши 279,5 млн грн – на 46% більше, ніж у 2023-му.
Виторг компанії за три квартали 2025-го становить 245,7 млн грн, згідно з YouControl. Це на 41% більше, ніж за аналогічний період 2024 року. Однак дохід компанії за третій квартал 2025-го впав на 12% до 60,5 млн грн.
