Майже 750 млн грн – сумарний виторг КСД, Vivat, «Ранок», BookChef і видавництва РМ за результатами першого кварталу 2025 року, згідно з YouControl. Це на 72% більше, ніж за той же період торік. Як видавцям це вдалось?

Книжковий ринок зростає четвертий рік поспіль. «В Україні знову стає модно читати та дарувати книжки», – казав Forbes Ukraine гендиректор видавництва «Ранок» Віктор Круглов у березні 2024 року. Тенденція зберігається: у першому кварталі 2025-го майже усі топвидавництва збільшили виторги. Серед лідерів за зростанням – КСД, Vivat, «Ранок», BookChef і РМ, свідчать дані YouControl. Разом вони заробили близько 749 млн грн.

Виторг видавництва Vivat збільшився у 3,2 рази до 147 млн грн. «Розвиваємо власні канали продажу, інвестуємо у видавничий план, експериментуємо з мерчем», – пояснює СЕО Vivat Юлія Орлова.