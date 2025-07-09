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виторги топвидавництв у І кварталі 2025 року /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною
Категорія
Життя
Дата

Forbes Digital

«Експериментуємо з мерчем і кавою». Виторги пʼяти найбільших видавництв у 1 кварталі 2025-го збільшилися удвічі (найбільше – Vivat). Що принесло гроші?

Анастасія Плис
Анастасія Плис
Forbes

3 хв читання

У першому кварталі 2025-го видавництва КСД, Vivat, «Ранок», BookChef і РМ заробили майже 750 млн грн виторгу разом. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анною Наконечною

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Майже 750 млн грн – сумарний виторг КСД, Vivat, «Ранок», BookChef і видавництва РМ за результатами першого кварталу 2025 року, згідно з YouControl. Це на 72% більше, ніж за той же період торік. Як видавцям це вдалось?

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Книжковий ринок зростає четвертий рік поспіль. «В Україні знову стає модно читати та дарувати книжки», – казав Forbes Ukraine гендиректор видавництва «Ранок» Віктор Круглов у березні 2024 року. Тенденція зберігається: у першому кварталі 2025-го майже усі топвидавництва збільшили виторги. Серед лідерів за зростанням – КСД, Vivat, «Ранок», BookChef і РМ, свідчать дані YouControl. Разом вони заробили близько 749 млн грн. 

Виторг видавництва Vivat збільшився у 3,2 рази до 147 млн грн. «Розвиваємо власні канали продажу, інвестуємо у видавничий план, експериментуємо з мерчем», – пояснює СЕО Vivat Юлія Орлова.

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