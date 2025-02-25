Оборонний фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у два стартапи. Хто отримав кошти

Українсько-американський фонд Oppenheimer Acceleration інвестував у каліфорнійський стартап Sierra Turbines та український PanoptesAI у рамках першої акселераційної програми, яка стартує у березні. Про це Forbes Ukraine повідомив співзасновник Oppenheimer Acceleration Олександр Сорока.

Ключові факти

Стартапи отримають $125 000 інвестицій: $25 000 — на етапі підготовки до акселераційної програми, $100 000 — під час неї.

Американський стартап Sierra Turbines виготовляє турбореактивні двигуни за технологіями, які можна використовувати у будівництві ракет та далекобійних дронів. «У них вже є перші пробні інтеграції у США та вони шукають інвестиції для створення масштабного виробництва», — каже співзасновник Oppenheimer Acceleration Олександр Сорока.

Український PanoptesAI розробляє ШІ-систему, що обʼєднує в сітчасту мережу стаціонарні, мобільні та повітряні оптико-електронні станції, а також модулі радіоелектронної розвідки.

«Використовуючи штучний інтелект, вона ідентифікує, відстежує та прогнозує траєкторії польоту обʼєктів», — говорить Сорока. Система також забезпечує безперервний моніторинг і доступ до даних про повітряний простір у режимі реального часу.

Контекст

Фонд Oppenheimer Acceleration заснувала компанія Network.VC, яка понад 10 років займається венчурним інвестуванням у Кремнієвій Долині. Він базується у Сан-Франциско.

Фонд інвестує в компанії на ранніх стадіях розвитку, які займаються розробкою рішень для оборонної безпеки. У стартапи першого набору акселераційної програми Oppenheimer Acceleration планує вкласти сукупно $2 млн.

У 2023-му українські оборонні стартапи залучили до $5 млн інвестицій, у 2024-му сума може сягнути $50 млн, ішлося у дослідженні KSE Institute та кластеру розвитку військових технологій Brave1.