Колишня компанія Шостака годуватиме військових на Київщині. ДОТ впроваджує нову модель постачання продуктів для ЗСУ (уточнено)

«Державний оператор тилу» (ДОТ) впроваджує нову модель постачання харчів для армії. Вона передбачає розмежування функцій закупівель та логістики. Пілотний проєкт стартує у Києві та області. Для його реалізації ДОТ уклав договір з ТОВ «ЮТ Компані», яка до 12 серпня 2024 року належала Руслану Шостаку, свідчать дані YouControl. Уточнено: після публікації новини пресслужба бізнесмена повідомила Forbes Ukraine, що Шостак більше не володіє цією компанією.

Деталі

Пілотний проєкт стартує в Києві та Київській області. Функції контрактування виробників переходять безпосередньо до ДОТ, кажуть у пресслужбі агенції. А «ЮТ Компані», у свою чергу, має вчасно і якісно транспортувати харчі до військових частин, координувати процеси відвантаження товарів, робити документаційний супровід та закривати оплати.

Мета проєкту – оптимізувати взаємодію між усіма учасниками ланцюга постачання, підвищити ефективність логістики та посилити контроль якості продукції до її доставки військовим частинам.

«Ми вже бачимо значний інтерес з боку відомих українських брендів», – каже директорка програми харчування ДОТ Галина Літош. Завдяки відкритому відбору виробників у раціоні військових з’являться продукти, знайомі їм із цивільного життя».

Оновлення о 12:49. Засновник Eva і Varus Руслан Шостак у 2023 році створив «ЮТ Компані» для допомоги державі в постачанні продуктів харчування для української армії за мінімальними цінами, використовуючи ресурси наявного бізнесу, йдеться у письмовій відповіді пресслужби Terwin Group Руслана Шостака. Після запуску компанії було прийнято рішення її продати, оскільки цей напрям не є профільним бізнесом Руслана Шостака, додали там. «Нині компанія «ЮТ Компані» розвивається як окремий бізнес», — кажуть у пресслужбі Terwin Group.

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Контекст

У травні 2024 року «ЮТ Компані» вже перемагала на тендері «Державного оператору тилу» (ДОТ) по постачанню продуктів харчування військовим частинам на Запоріжжі. Це був пілотний проєкт, який тривав протягом двох місяців, казали у компанії Terwin Group.

«Ми постачаємо солдатам продукцію напряму від вітчизняних виробників без націнок, а всі адміністративні витрати фінансуємо самостійно, не додаючи їх у вартість», – казав співвласник «ЮТ Компані» Руслан Шостак.

У червні 2024 року під час аукціону на друге півріччя заявку компанії у ДОТі відхилили, повідомяло видання Liga.net. Перешкодою стала вимога до обороту: учасник мав підтвердити наявність доходу за 2023 рік або останній проміжний період поточного року на суму не менш як 10% очікуваної вартості лота (тобто 118 млн грн), писало видання.

ЮТ Компані була створена тільки у грудні 2023 року і у неї не було такого виторгу, свідчать дані YouControl.