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Співвласнику EVA Шостаку дозволили купити логістичний комплекс під Києвом у Dragon Capital Томаша Фіали

Олександр Шаріпов /з особистого архіву
Олександр Шаріпов
Forbes

1 хв читання

Співвласник мереж Eva і Varus Руслан Шостак /надано пресслужбою

Співвласник мереж Eva і Varus Руслан Шостак Фото надано пресслужбою

Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «Руш», який належить Руслану Шостаку і Валерію Кіптику, придбати логістичний комплекс «СК Омега-1 Логістик» Томаша Фіали. Про це йдеться у рішеннях АМКУ.

Ключові факти

  • АМКУ дозволив ТОВ «Руш» отримати контроль на Дочірнім підприємством «СК Омега-1 Логістик». 
  • Власником «СК Омега-1 Логістик» є Томаш Фіала, випливає з даних YouControl. Компанія володіє складським комплексом у Броварах на Обʼїзній дорозі, 8 на Київщині. 
  • Forbes Ukraine звернувся за коментарем до ТОВ «Руш», однак не отримав їх на момент публікації. 

Контекст

У 2017 році АМКУ дозволив дочірнім компаніям Dragon Capital «СК Омега-1 Логістик» і «СК Омега-2 Логістик» придбати активи «Альфа-Банку» у вигляді будівель складських комплексів, які належали логістичному оператору «УВК Україна». Йшлося, зокрема, і про складський комплекс у Броварах. 

У січні 2021 року інвестиційний холдинг UREH, який входить у Dragon Capital Томаша Фіали завершив угоду по придбанню логістичного складу «Омега-2». Суму угоди компанія не розкривала. Покупцем стала другий за часткою ринку фармдистрибʼютор в Україні «Оптіма-Фарм».

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