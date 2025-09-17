Microsoft, Nvidia, Google, OpenAI та Salesforce оголосили про рекордні інвестиції у розвиток інфраструктури штучного інтелекту у Великій Британії. Загальна сума нових вкладень перевищить $40 млрд, пише CNBC . Оголошення про інвестиції збіглися з візитом президента США Дональда Трампа до Сполученого Королівства.

Ключові факти

Microsoft заявила про масштабні інвестиції у британську ШІ-інфраструктуру – $30 млрд у період з 2025 по 2028 роки. З цієї суми $15,5 млрд підуть на капітальні витрати, а $15,1 млрд – на операційну діяльність у країні. Компанія планує побудувати найбільший у Великій Британії суперкомп’ютер з понад 23 000 сучасних GPU у партнерстві з британською хмарною компанією Nscale.

у партнерстві з британською хмарною компанією Nscale. У компанії наголосили, що ще кілька років тому масштабні інвестиції в AI у Британії були малоймовірні через жорстке регулювання, однак зараз уряд створює сприятливі умови для розвитку технологій.

Американський виробників чипів Nvidia оголосив про інвестиції в обсязі 11 млрд фунтів стерлінгів ($15 млрд) у партнерстві з Nscale та CoreWeave. Це може стати найбільшим розгортанням GPU Nvidia в Європі. Воно включатиме понад 120 000 новітніх графічних процесорів Blackwell. «Це зробить Велику Британію творцем ШІ, а не споживачем», – заявив Девід Гоґан, глава корпоративного продажу Nvidia в Європі.

Google інвестує 5 млрд фунтів стерлінгів ($6,8 млрд) у новий дата-центр у Валтем-Крос, на північ від Лондона. Центр обслуговуватиме сервіси на базі ШІ: Google Cloud, Workspace, Search і Maps. Очікується створення понад 8000 робочих місць щороку у британських компаніях.

OpenAI запускає окрему британську версію проєкту Stargate – спільного ШІ-підприємства з SoftBank і Oracle. Перший хаб з’явиться у місті Ньюкасл, на території Cobalt Park. Початково компанія розгорне до 8000 GPU, з перспективою розширення до 31 000 у майбутньому.

Salesforce, яка ще у 2023 році заявила про намір інвестувати $4 млрд у Велику Британію, підвищила планку до $6 млрд. CEO Марк Беніофф назвав це «подвоєнням зобов’язань».

Американський хмарний провайдер CoreWeave додатково інвестує $2 млрд у свої дата-центри та ШІ-операції у Британії. Загальний обсяг вкладень компанії – $3,4 млрд.

Контекст

Оголошення про інвестиції пролунали одночасно з візитом президента США Дональда Трампа до Великої Британії, під час якого очікується підписання нової угоди між країнами у сферах ШІ, квантових технологій та ядерної енергетики. У травні США та Велика Британія підписали угоду, яка передбачає зниження окремих мит на британські автомобілі та сталь. Натомість Лондон погодився посилити контроль над безпекою ланцюгів постачання та власністю виробничих потужностей.

Інвестиції в ШІ стали ключовим полем конкуренції між техногігантами. Нещодавно ухвалений закон One Big Beautiful Bill Act стимулює витрати, дозволяючи компаніям переносити податкове навантаження. Проте фінансовий розрив усе ще значний: Morgan Stanley оцінює його у $1,5 трлн.

Ризики для компаній – чи справдяться очікування. Аналітики попереджають: прибутки поки що не встигають за витратами. Але багато інвесторів готові й далі вкладати в ШІ, поки оцінки стартапів і публічних компаній зростають.

Великі технологічні гравці ставлять на ШІ, аби переформатувати ринок, навіть ціною масштабної перебудови інфраструктури та кадрових жертв.

Інвестори в такі стартапи, як OpenAI, поки що не переймаються питанням прибутковості, задовольняючись тим, що вкладають більше грошей, доки оцінки продовжують зростати, зазначає WSJ. Однак інші інвестори попереджають, що бум ШІ перетворився на спекулятивне божевілля.