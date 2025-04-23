K41 Community Fund викупив будівлю пивоварного заводу Ріхтера в Києві й отримав в оренду земельну ділянку навколо. До чого тут Андрій Веревський?

Культурний проєкт K41 Community Fund заявив, що знайшов інвестиції та викупив будівлю пивоварного заводу Ріхтера у Києві. Про це йдеться у повідомленні K41 у соцмережах. У 1986 році завод Ріхтера по вул. Кирилівській, 35 занесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.
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Деталі
- Команда K41 Community Fund повідомила, що також взяла в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні із озером. На території планується відкрити парк з озером та простори для громади.
- В повідомленні K41 не уточнюються, хто був продавцем, але раніше A Development Олексія Баранова збиралася будувати ЖК «Ріхерт&Парк».
- Згідно із повідомленням, компанія A Development залишає територію Юрковиці й ця ділянка захищена від житлової забудови.
- K41 Community Fund зазначає, що досягли суттєвого прогресу у збереженні цієї землі спільно з партнерами з ГО «Космос Табір» і «Спадщина Київ», яка займалась історичними дослідженнями місцевості.
- 21 листопада 2024 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії», яка належить Андрію Веревському, придбати компанію «Керікс Девелопмент» Олексія Баранова.
- Згідно даними сервісу YooControl «Керікс Девелопмент» мала два обʼєкти нерухомості і дві земельні ділянки за адресами Нижньоюрківська і Кирилівська. На перетині цих вулиць і розташована ділянка, на якій планували будувати ЖК «Ріхерт&Парк».
- Співзасновник ГО «Спадщина.Київ» Дмитро Перов підтвердив, що територію заводу дійсно викупив інвестор, втім громадські активісти продовжать послідовно захищати історичну забудову на території заводу Ріхерта. «Бо, до поки, на жаль – нам не до кінця відомі плани нового інвестора на цю територію», – пояснив він.
Контекст
K41 – це культурна інституція в Києві, що була заснована у 2019 році на території колишнього пивзаводу, за адресою Кирилівська, 41. За цією ж адресою розташовано популярний заклад ∄(«Клуб на Кирилівській»).
У лютому 2025-го девелопер A Development повідомив, що більше не будуватиме ЖК «Ріхерт&Парк» на Подолі, комплекс виходить з інвестиційного портфелю проєктів компанії. Девелопер обіцяв відреставрувати будівлю заводу Ріхерта й облаштувати власним коштом парк на Юрковиці. Кияни замість забудови Юрковиці і Щекавиці закликали створити на цій території національний парк «Пагорби Києва». У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію проти забудови Юрковиці і Щекавиці.
Будівля заводу Ріхтера побудована у 1892-1895 роках за проектом архітектора Володимира Ніколаєва на замовлення купця 2-ї гільдії Михайла Ріхтера та є однією з найстаріших промислових садиб Подолу. З 1961 року комплекс споруд заводу використовувався Київським експериментальним заводом солодових екстрактів.
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