K41 Community Fund викупив будівлю пивоварного заводу Ріхтера в Києві й отримав в оренду земельну ділянку навколо. До чого тут Андрій Веревський?

Культурний проєкт K41 Community Fund заявив, що знайшов інвестиції та викупив будівлю пивоварного заводу Ріхтера у Києві. Про це йдеться у повідомленні K41 у соцмережах. У 1986 році завод Ріхтера по вул. Кирилівській, 35 занесли до переліку пам’яток архітектури місцевого значення.

Деталі

Команда K41 Community Fund повідомила, що також взяла в довгострокову оренду земельну ділянку навколо броварні із озером. На території планується відкрити парк з озером та простори для громади.

В повідомленні K41 не уточнюються, хто був продавцем, але раніше A Development Олексія Баранова збиралася будувати ЖК «Ріхерт&Парк».

Згідно із повідомленням, компанія A Development залишає територію Юрковиці й ця ділянка захищена від житлової забудови.

K41 Community Fund зазначає, що досягли суттєвого прогресу у збереженні цієї землі спільно з партнерами з ГО «Космос Табір» і «Спадщина Київ», яка займалась історичними дослідженнями місцевості.

21 листопада 2024 року Антимонопольний комітет України (АМКУ) дозволив ТОВ «КУА «Прогресивні інвестиційні стратегії», яка належить Андрію Веревському, придбати компанію «Керікс Девелопмент» Олексія Баранова.

Згідно даними сервісу YooControl «Керікс Девелопмент» мала два обʼєкти нерухомості і дві земельні ділянки за адресами Нижньоюрківська і Кирилівська. На перетині цих вулиць і розташована ділянка, на якій планували будувати ЖК «Ріхерт&Парк».

Співзасновник ГО «Спадщина.Київ» Дмитро Перов підтвердив, що територію заводу дійсно викупив інвестор, втім громадські активісти продовжать послідовно захищати історичну забудову на території заводу Ріхерта. «Бо, до поки, на жаль – нам не до кінця відомі плани нового інвестора на цю територію», – пояснив він.

Контекст

K41 – це культурна інституція в Києві, що була заснована у 2019 році на території колишнього пивзаводу, за адресою Кирилівська, 41. За цією ж адресою розташовано популярний заклад ∄(«Клуб на Кирилівській»).

У лютому 2025-го девелопер A Development повідомив, що більше не будуватиме ЖК «Ріхерт&Парк» на Подолі, комплекс виходить з інвестиційного портфелю проєктів компанії. Девелопер обіцяв відреставрувати будівлю заводу Ріхерта й облаштувати власним коштом парк на Юрковиці. Кияни замість забудови Юрковиці і Щекавиці закликали створити на цій території національний парк «Пагорби Києва». У вересні 2024 року президент Володимир Зеленський підтримав петицію проти забудови Юрковиці і Щекавиці.

Будівля заводу Ріхтера побудована у 1892-1895 роках за проектом архітектора Володимира Ніколаєва на замовлення купця 2-ї гільдії Михайла Ріхтера та є однією з найстаріших промислових садиб Подолу. З 1961 року комплекс споруд заводу використовувався Київським експериментальним заводом солодових екстрактів.