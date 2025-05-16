Київський авіаційний інститут планує наростити бюджет на 25% – до 1 млрд грн у 2025-му

Київський авіаційний інститут (КАІ), який до серпня 2024-го називався НАУ, планує збільшити бюджет вишу до 1 млрд грн, про це в інтервʼю Forbes сказала тимчасова керівниця КАІ Ксенія Семенова.

Ключові факти

Бюджет КАІ у 2024 році – 800 млн грн. План на 2025-й – 1 млрд грн.

«Нам важливо мати баланс між держфінансуванням і власними надходженнями. Наші надходження – це контрактні студенти», – сказала Семенова.

У 2024-му вартість контрактів зросла на близько 20%. «Для деяких програм, які у нас сильніші за конкурентів, удвічі. Орієнтуємося на Київський політехнічний та Львівську політехніку», – повідомила Семенова.

У 2025-му, за її прогнозами, зростання буде ще на 20%. «Воно буде в усіх у зв’язку зі змінами лімітів, які встановлює Міністерства освіти і науки», – додала керівниця КАІ.

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Контекст

Тимчасовою керівницею КАІ рік є випускниця університету та депутатка Київради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова, 35. Постійного керівника має обрати наглядова рада університету. Семенова подаватиметься на конкурс.

Виш фокусується на підготовці кадрів для авіації, телекому, DefenceTech та кібербезпеки. На ньому тестується масштабна освітня реформа, яка передбачає перезапуск наглядових рад при університетах, зменшення держфінансування, модернізація лабораторій тощо. Які результати?

Університет відкриває лабораторії та створює нові освітні програми з бізнесом: Ajax Systems, Vodafone, SoftServe, Huawei, EPAM, Skyfall, «Вирій» та ще пів десятка компаній.