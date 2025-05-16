Лабораторія з Huawei та освітні програми з SoftServe і Vodafone: Семенова розповіла про співпрацю КАІ з бізнесом

Київський авіаційний інститут (КАІ), який до серпня 2024-го називався НАУ, співпрацює із понад десятьма приватними компаніями, які фінансують будівництво лабораторій у виші та створення освітніх програм. Про це в інтервʼю Forbes сказала тимчасова керівниця КАІ Ксенія Семенова.

Деталі

КАІ відкриє освітній простір з телекомунікаційною компанією Huawei, будує лабораторію з інтернету речей з дистриб’ютором електроніки VD MAIS, лабораторію із засобів безпеки з AxonSoft, лабораторії мобільних технологій з Vodafone.

Програми з інформаційних та електронних систем сертифікував Львівський IT-кластер, розповіла Ксенія Семенова.

З найбільшою IT-компанією SoftServe виш розробляє програму з прикладної математики, орієнтуючись на потреби в спеціалістах з ШІ. У кібербезпеці працює з компанією CyberUnits Єгора Аушева.

«Плануємо запускати магістерську програму з BigData спільно з Vodafone, — сказала Семенова. — Раніше університети дотримувалися парадигми, що магістратура це продовження бакалаврату. Ми хочемо, щоб магістерські програми продавалися як окремий продукт».

З іншою великою IT-компанією EPAM КАІ створюємо програму з комп’ютерної інженерії, з Ark Robotics – міждисциплінарну програму з робототехніки. «Працюємо над освітніми курсами з дроновими компаніями Airlogix, Skyfall, «Атлон-авіа», «Вирій», — додала Семенова.

У галузі великої авіації з компанією ProgressTech-Ukraine (підрядник Boeing в Україні) розробляється освітній центр та лабораторія.

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Контекст

Тимчасовою керівницею КАІ рік є випускниця університету та депутатка Київради від партії «Слуга народу» Ксенія Семенова, 35. Постійного керівника має обрати наглядова рада університету. Семенова подаватиметься на конкурс.

Виш фокусується на підготовці кадрів для авіації, телекому, DefenceTech та кібербезпеки. На ньому тестується масштабна освітня реформа, яка передбачає перезапуск наглядових рад при університетах, зменшення держфінансування, модернізація лабораторій тощо.

Бюджет КАІ у 2024 році – 800 млн грн. План на 2025-й – 1 млрд грн. «Нам важливо мати баланс між держфінансуванням і власними надходженнями. Наші надходження – це контрактні студенти», — сказала Семенова.