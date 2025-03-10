Загрози оточення українських підрозділів у Курській області наразі немає – Сирський

Ситуація на кордоні Сумської області з Курською областю знаходиться під контролем Сил оборони України, оточення українських підрозділів немає. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський на сторінці у Facebook 10 березня.

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Генерал зазначив, що працює в операційній зоні угруповання військ «Курськ». «Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає. Підрозділи здійснюють вчасні заходи щодо маневру на вигідні рубежі оборони», – написав Сирський.

За його словами, низка населених пунктів на лінії кордону, «назви яких фігурують у реляціях російських пропагандистів, уже фактично не існує, вони зруйновані вогневим впливом агресора».

Головком наголосив, що попри залучення до наступальних дій значної кількості російських військ, посилених північнокорейською піхотою, ворог зазнає значних втрат у живій силі й техніці.

За його словами, лише в районі Плєхового за чотири дні боїв ворог втратив фактично батальйон піхоти. «Окремі ДРГ та малі піхотні групи противника, що намагаються проникати на територію України, знищуються вогневими засобами наших військ завдяки завчасно створеній системі оборони», – зазначив Сирський.

Генерал повідомив, що на місці прийняв рішення про посилення українського угруповання необхідними силами та засобами, зокрема РЕБом та безпілотною складовою.

Контекст

​​Вторгнення ЗСУ в Курську область почалося 6 серпня минулого року. Це справило враження на західних союзників України.

Загалом українські сили взяли під контроль понад 1000 кв. км території та близько 100 населених пунктів. Після цього армія агресора зробила спробу контрнаступу й заявила про звільнення десяти сіл.

Російські війська активізували наступ у Курській області після рішення президента США Дональда Трампа зупинити військову допомогу і передачу розвідданих Україні. До 9 березня розмір зайнятої ЗСУ території в регіоні скоротився з 407 кв км до 288,8 кв км, підрахував OSINT-проєкт DeepState.

7 березня голова Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко заявив, що війська РФ намагаються прорватися через український рубіж в районі міста Суджа в Курській області, а на прикордонні Сумщини точаться бої.