Оподаткування криптовалют. Гетманцев розповів, що передбачає законопроєкт про віртуальні активи

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики 24 квітня розгляне законопроєкт про віртуальні активи. Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев.

Деталі

Документ на понад 200 сторінок регулює ключові аспекти криптовалют в Україні, включно з правовим статусом регуляторів, оподаткуванням та обігом віртуальних активів.

Гетманцев зазначив, що оподаткування стосуватиметься лише прибутку – різниці між витратами на купівлю й доходами від продажу криптоактивів за рік.

Протягом першого року дії закону громадяни зможуть декларувати прибутки від криптовалют за ставкою 5% без підтвердження початкових витрат.

Додаткові деталі будуть оголошені після засідання комітету.

Контекст

У лютому 2022 року Верховна Рада ухвалила Закон №2074-IX «Про віртуальні активи», який у березні підписав президент. Проте закон не набув чинності, оскільки для цього необхідно внести зміни до Податкового кодексу, чого парламент ще не зробив.

Наразі розробляється оновлений законопроєкт про віртуальні активи. Регулювання криптогалузі в Україні ґрунтуватиметься на європейських стандартах MiCA.