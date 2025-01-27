Лише 3% опитаних українців оцінюють свій загальний стан як дуже добрий – дослідження Helsi

Лише 3% опитаних українців оцінюють свій загальний стан як дуже добрий, в той час як 46,8% характеризують його як дуже поганий. При цьому 29,8% не мають наміру звертатися за професійною допомогою щодо ментального здоров’я. Такі дані наводить опитування, проведе медичною інформаційною системою Helsi серед 2400 українців віком від 18 до 65 років.

Деталі

63% респондентів майже щодня відчувають тривогу чи стрес у повсякденному житті. Лише 9,8% опитаних постійно почуваються активними, а більшість (42,8%) страждають від постійної втрати мотивації та загальної апатії. 31,9% відзначають ці проблеми час від часу, а 10,1% – тільки в періоди сильного стресу.

Це пояснюється тим, що лише 12,6% опитаних вважають, що спали достатньо за останні два тижні, говорять дослідники. Водночас 42,9% мають проблеми із засинанням або прокидаються рано, 23,7% страждають від хронічного недосипання, а 20,8% відчувають сонливість більшу частину дня.

Лише 3,4% майже ніколи не відчувають втому без фізичних навантажень, тоді як 46,1% відчувають постійну втому, 33,6% – кілька разів на тиждень, а 16,9% – рідко.

З думками про безвихідь та відсутність сенсу життя не стикаються лише 20,2% респондентів.

Менше половини опитаних зверталися за професійною допомогою: 15,2% відвідували фахівців з ментального здоров’я неодноразово, 14,8% – один раз, а 40,2% тільки розглядають таку можливість.

Контекст

Згідно з дослідженням Gradus Research, яке було проведене у 2023 році, понад 70% населення України перебувало в стресовому стані, а понад 50% відчували постійну тривогу.

Більше третини респондентів зазначали, що відчували напруженість (42%), надію (41%) та втому (41%).

Деякі респонденти, через захисні механізми психіки, не могли працювати зовсім, виправдовуючи це думкою: «Завтра можна не прокинутися, навіщо вкладати час у довгострокові цілі». Водночас 20% осіб, які відчували тривогу, почали працювати більше, намагаючись заповнити свої думки «безпечними» і такими, що були повністю під контролем, – роботою.