Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

SkyUp обійде Ryanair і Wizz Air: польоти з України обіцяє відновити вдвічі швидше за конкурентів

Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

1 хв читання

SkyUp /надано пресслужбою SkyUp

SkyUp може відновити польоти з України за 3-4 тижні після відкриття неба Фото надано пресслужбою SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp буде готова повернутися до польотів з України протягом 3-4 тижнів після офіційного відкриття повітряного простору. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив CEO компанії Дмитро Сєроухов.

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Ключові факти

  • «Як тільки Україна дозволить пасажирські польоти, ми швидко відновимо роботу. Для нас це не вихід на новий ринок, а повернення додому. Ми вже маємо базу, інфраструктуру та персонал, готовий до роботи», – зазначив він.
  • На відміну від європейських лоукостерів Ryanair та Wizz Air, які заявляли, що їм знадобиться 6-8 тижнів на відновлення польотів, SkyUp може зробити це вдвічі швидше, оскільки працює за українським сертифікатом і не залежить від європейських регуляторів, пояснив він. 
  • За словами Сєроухова, наразі ймовірність відкриття українського неба є значно вищою, ніж торік. 
  • Минулого року це питання навіть не стояло на порядку денному для західних авіаційних регуляторів, а зараз йде активний діалог щодо можливих сценаріїв часткового відкриття повітряного простору, пояснив він.

Контекст

Розмови про відновлення польотів ведуться більше двох років. У грудні 2023-го голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «незабаром» літаки полетять із «Борисполя». 

Україна могла відновити польоти принаймні з одного із аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» ще до кінця січня 2025-го, заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада.

Забезпечити механізми страхування польотів з аеропорту «Львів» значно простіше, ніж з Києва. До повітряного простору ЄС – лише 6–7 хвилин льоту. Пасажирські Airbus-320 і Boeing-737, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на $750 млн, оцінює менеджер Marsh McLennan Еллісон. «Львів набагато безпечніший за Тель-Авів», – впевнений Еллісон. 

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgy.

З 18 квітня SkyUp запускає регулярних рейси з Кишинева та планує розширювати свою присутність в ЄС. 

Як SkyUp конкуруватиме з Wizz Air та Ryanair, наскільки готова до відкриття українського неба чи розглядає вихід на IPO та чому перші свої польоти почала з Молдови – у великому інтервʼю з СЕО авіакомпанії Дмитром Сєроуховим.

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні