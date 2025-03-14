SkyUp обійде Ryanair і Wizz Air: польоти з України обіцяє відновити вдвічі швидше за конкурентів

Українська авіакомпанія SkyUp буде готова повернутися до польотів з України протягом 3-4 тижнів після офіційного відкриття повітряного простору. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine повідомив CEO компанії Дмитро Сєроухов.

Ключові факти

«Як тільки Україна дозволить пасажирські польоти, ми швидко відновимо роботу. Для нас це не вихід на новий ринок, а повернення додому. Ми вже маємо базу, інфраструктуру та персонал, готовий до роботи», – зазначив він.

На відміну від європейських лоукостерів Ryanair та Wizz Air, які заявляли, що їм знадобиться 6-8 тижнів на відновлення польотів, SkyUp може зробити це вдвічі швидше, оскільки працює за українським сертифікатом і не залежить від європейських регуляторів, пояснив він.

За словами Сєроухова, наразі ймовірність відкриття українського неба є значно вищою, ніж торік.

Минулого року це питання навіть не стояло на порядку денному для західних авіаційних регуляторів, а зараз йде активний діалог щодо можливих сценаріїв часткового відкриття повітряного простору, пояснив він.

Контекст

Розмови про відновлення польотів ведуться більше двох років. У грудні 2023-го голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що «незабаром» літаки полетять із «Борисполя».

Україна могла відновити польоти принаймні з одного із аеропортів – «Львів» або «Бориспіль» ще до кінця січня 2025-го, заявив старший партнер страхової компанії Marsh McLennan Кріспін Еллісон на 10-му Київському міжнародному економічному форумі (КМЕФ) 7 листопада.

Забезпечити механізми страхування польотів з аеропорту «Львів» значно простіше, ніж з Києва. До повітряного простору ЄС – лише 6–7 хвилин льоту. Пасажирські Airbus-320 і Boeing-737, як і невеликий пасажирський авіалайнер, потребуватимуть страховки мінімум на $750 млн, оцінює менеджер Marsh McLennan Еллісон. «Львів набагато безпечніший за Тель-Авів», – впевнений Еллісон.

Після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році SkyUp розпочав розвиток нового напряму діяльності – виконання рейсів для інших авіакомпаній на умовах ACMI-контрактів. Серед авіаперевізників, із якими вже співпрацював SkyUp – Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgy.

З 18 квітня SkyUp запускає регулярних рейси з Кишинева та планує розширювати свою присутність в ЄС.

Як SkyUp конкуруватиме з Wizz Air та Ryanair, наскільки готова до відкриття українського неба чи розглядає вихід на IPO та чому перші свої польоти почала з Молдови – у великому інтервʼю з СЕО авіакомпанії Дмитром Сєроуховим.