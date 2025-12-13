Підписка від 49 грн
Лукашенко помилував 123 увʼязнених, серед яких пʼятеро українців. Спецоперацією займався Буданов (фото)

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова та голова ГУР Кирило Буданов /t.me/hochu_zhyt

Білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова та голова ГУР Кирило Буданов Фото t.me/hochu_zhyt

П’ятеро цивільних українців повертаються з Білорусі до України за сприяння США. Про це повідомив 13 грудня президент Володимир Зеленський, зазначивши, що загалом білоруський диктатор Олександр Лукашенко помилував 123 ув’язнених.

Деталі

  • Керівник ГУР Кирило Буданов доповів Зеленському про деталі підготовки спеціальної операції для звільнення цивільних, які перебували в Білорусі.
  • «Завдяки активній ролі США та співпраці наших розвідок зараз повертаються на свободу близько сотні людей, зокрема пʼятеро українців. Допомагаємо нашим американським партнерам, щоб була відповідна допомога Україні. За потреби залучаються також спеціальні служби наших сусідів у Європі», – заявив Зеленський.
  • За даними білоруського проєкту Nexta, серед звільнених білоруська опозиціонерка Марія Колеснікова, екскандидат у президенти на виборах 2020 року Віктор Бабаріко, лауреат Нобелівської премії миру Алесь Бєляцький.
Лукашенко помилував 123 увʼязнених, серед яких пʼятеро українців. Спецоперацією займався Буданов (фото) /Фото 1

Звільнені політвʼязні. Фото: проєкт "Хочу жить"

Контекст

Лукашенко помилував 123 політв’язнів в обмін на скасування санкцій США з «Білоруськалію», які ввели 9 серпня 2021 року. Підприємство, як йдеться на сайті Мінфіну США, вважається «головним джерелом податкових надходжень й іноземної валюти для режиму Олександра Лукашенка».

У вересні цього року Білий дім офіційно скасував санкції проти авіакомпанії «Белавіа», запроваджені в червні 2022 року, після чого Лукашенко звільнив 52 ув’язнених. Наприкінці листопада Reuters повідомляло, що США також ведуть перемовини з Мінськом щодо звільнення щонайменше 100 політичних в’язнів.

