Российский нефтяной гигант «Лукойл» может потерять зарубежные активы стоимостью около €14 млрд из-за блокирования США соглашения по продаже их трейдеру Gunvor. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источники.

Подробности

На прошлой неделе Вашингтон остановил соглашение между «Лукойлом» и Gunvor после введения новых санкций против российской компании. Теперь «Лукойл», считающийся близким к Владимиру Путину, обязан до 21 ноября либо продать, либо списать свои международные активы. Западные партнеры спешат разорвать связи с Россией в установленный США срок.

Источник на российском нефтяном рынке сообщил, что участники торгов, которым ранее отказали в пользу Gunvor, могут снова вступить в переговоры. В то же время владельцы «Лукойла» готовятся к возможной конфискации активов в странах их регистрации.

Блокировка соглашения с Gunvor, отрицающим какие-либо связи с РФ, оставила будущее «Лукойла» под вопросом. После завершения международной экспансии компания имеет ограниченные возможности роста внутри России, где доминируют «Роснефть» и «Газпром нефть».

«Внутри страны все отдали «Роснефти» и «Газпром нефти», а за границу выйти больше невозможно. У «Лукойла» нет будущего в бизнесе. Это компания с подрезанными крыльями», – заявил Владимир Милов, бывший замминистра энергетики РФ.

Британское издание пишет, что появились слухи о возможном поглощении «Лукойла» «Роснефтью». В прошлом Владимир Путин, по словам источников, блокировал попытки главы «Роснефти» Игоря Сечина захватить конкурента. Теперь же, считают некоторые инсайдеры, у «Роснефти» может появиться шанс.

Бывший сотрудник «Роснефти» рассказал FT, что Сечин никогда не оставлял идеи поглощения «Лукойла» и регулярно предлагает руководству новые варианты сделок, которые пока не реализованы.

По данным Financial Times, оценка в €14 млрд – это минимальная стоимость зарубежных активов «Лукойла», рассчитанная на основе документов его международного подразделения в Австрии и «дочек» в Нидерландах.

Потеря этих активов станет мощным ударом для находящейся под западными санкциями компании с первого года полномасштабного вторжения России в Украину. Новые американские санкции не затрагивают миноритарные доли «Лукойла» за границей (около €6 млрд).

Хотя санкции США ударили и по частному «Лукойлу», и по государственной «Роснефти», для «Лукойла» последствия будут более тяжелыми: зарубежные активы составляют значительную часть его общего портфеля.

Контекст

Gunvor – один из самых крупных частных трейдеров энергоресурсов в мире. Компанию основали в 1997 году швед Торбьерн Тернквист и россиянин Геннадий Тимченко. После введения санкций США против Тимченко в 2014 году Тернквист выкупил его долю, продал российские активы и перенес фокус на СПГ и американский рынок. Хотя Gunvor еще некоторое время экспортировал российскую нефть, после полномасштабного вторжения РФ в Украину сотрудничество с агрессором резко сократили.

23 октября президент США Дональд Трамп ввел санкции против «Лукойла», «Роснефти» и их «дочек». В список попало более 30 подразделений – от нефтяных месторождений до газовых и нефтеперерабатывающих заводов по всей России.

На «Роснефть» и «Лукойл» приходится около половины суточной добычи на gazes нефти в РФ. В частности, «Роснефть» обеспечивает примерно 17% доходов российского бюджета.

В начале ноября появилась информация, что Gunvor согласовывает с американскими властями выкуп зарубежных активов «Лукойла». Балансовая стоимость этих активов – $19 млрд, но реальная цена сделки должна быть значительно ниже из-за санкционного дисконтирования и срочности: США дали третьим лицам лишь месяц на завершение расчетов с «Лукойлом».

В случае успеха операция могла бы сделать Gunvor одним из крупнейших энергетических игроков мира.