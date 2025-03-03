Франція і Велика Британія пропонують часткове перемирʼя в Україні. Макрон розкрив деталі

Франція та Велика Британія запропонували запровадити часткове перемир’я між Росією та Україною тривалістю один місяць, яке не стосуватиметься наземних бойових дій. Про це розповів президент Франції Еммануель Макрон в інтерв’ю виданню Le Figaro , 2 березня.

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Франція та Велика Британія запропонували запровадити часткове перемир’я між Росією та Україною тривалістю один місяць, яке не стосуватиметься наземних бойових дій. «У разі припинення вогню буде дуже складно перевірити, чи дотримуються (бойові дії) вздовж лінії фронту», – зазначив Макрон. За його словами, часткове перемир’я охоплюватиме повітряні та морські атаки, зокрема удари по енергетичних об’єктах.

Друга частина плану передбачає, що європейські країни відправлять в Україну миротворчий контингент, але це станеться на пізнішому етапі. «Найближчими тижнями європейських військ на українській землі не буде. Питання в тому, як ми використаємо цей час, щоб спробувати досягти перемир’я, переговорів, які триватимуть кілька тижнів, а потім, коли мир буде підписано, розгортання військ», – пояснив Макрон.

Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Лондона відповів на запитання журналістів, чи відомий йому цей план: «Я обізнаний з усім».

Макрон заявив, що Франція та інші європейські країни мають збільшити видатки на оборону. «Останні три роки росіяни витрачають на оборону 10% свого ВВП. Тому нам потрібно готуватися до майбутнього, встановивши цільовий показник на рівні 3% або 3,5% ВВП. Це далеко не ті 2%, яких Франція досягла з великими зусиллями, і до яких багато європейських країн ще навіть не наблизилися», – додав він.4

Контекст

28 лютого Володимир Зеленський прибув до Вашингтона для підписання угоди про корисні копалини, але під час офіційної зустрічі в Овальному кабінеті Білого дому між ним, Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом виникла гостра суперечка. У результаті церемонію підписання угоди скасували. Зеленський передчасно залишив Білий дім і вирушив до Лондона, де 1 березня провів переговори з прем’єр-міністром Кіром Стармером. За підсумками цієї зустрічі Україна та Велика Британія уклали кредитну угоду на 2,26 млрд фунтів стерлінгів для зміцнення обороноздатності Києва.

2 березня Стармер оголосив, що Велика Британія разом із Францією співпрацюватимуть з Україною над розробкою «плану припинення вогню», який згодом буде представлений Сполученим Штатам.

Він виділив три ключові елементи для забезпечення тривалого миру в Україні: потужна позиція Києва, гарантії безпеки від Європи та підтримка з боку США. «Угода не може бути такою, що швидко розвалиться, і це те, що найбільше хвилює Зеленського», – підкреслив Стармер.

Він додав, що після конфлікту між Зеленським і Трампом у Білому домі його основною метою стало «побудувати мости» та спрямувати всіх на спільну мету – досягнення перемир’я і встановлення миру.