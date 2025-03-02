Велика Британія виділить Україні $2 млрд на 5000 ракет для ППО – Стармер

Велика Британія виділить Україні 1,6 млрд фунтів стерлінгів (близько $2 млрд) для закупівлі понад 5000 ракет ППО. Відповідну умову анонсував премʼєр-міністр Кір Стармер на пресконференції 2 березня за результатами саміту європейських лідерів у Лондоні, пише Sky News .

Деталі

Ракети для ППО виготовлятимуться в Белфасті. Це створить робочі місця в оборонному секторі Великої Британії, матиме «життєво важливе значення для захисту критичної інфраструктури та зміцнення України», заявив Стармер.

За його словами, на саміті було погоджено кілька важливих кроків. Зокрема, лідери країн домовилися продовжувати підтримувати Україну військовою допомогою і посилити економічний тиск на Росію.

Європейські країни посилюватимуть обороноздатність Києва і створюють «коаліцію охочих» для захисту України та забезпечення миру, розповів Стармер.

«Нашою відправною точкою має стати прагнення поставити Україну в максимально сильну позицію», – наголосив Стармер.

Будь-яка угода потребуватиме підтримки США. Британський премʼєр вважає, що в угоду, «звісно, має бути включено» Росію, але вона «не може диктувати умови».

Лідери європейських країн домовилися зустрітися знову найближчим часом, щоб «зберегти темп цих дій».

Контекст

28 лютого Володимир Зеленський прилетів до Вашингтона на підписання угоди про корисні копалини, однак під час протокольного заходу в Овальному кабінеті Білого дому в нього сталася перепалка Дональдом Трампом і Джей Ді Венсом. У підсумку підписання угоди було скасовано. Зеленський достроково покинув Білий дім і полетів до Лондона, де він зустрівся з Стармером 1 березня. За підсумками зустрічі Україна і Велика Британія також підписали кредитну угоду на суму 2,26 млрд фунтів стерлінгів для підтримки обороноздатності Києва.

2 березня Стармер заявив, що Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над «планом з припинення вогню», пізніше цей план представлять США.

Він назвав три компоненти, які необхідні для міцного миру в Україні: сильна позиція Києва, європейські гарантії безпеки та американська підтримка. «Не може бути угоди, яка розвалиться, і саме це турбує Зеленського», – пояснив він.

Стармер зазначив, що його головною метою після перепалки Зеленського та Трампа в Білому домі було «навести мости» і повернути всіх до завдання припинення вогню і досягнення миру.