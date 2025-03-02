Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над планом припинення вогню, який потім представлять США – Стармер

Велика Британія та Франція працюватимуть з Україною над «планом з припинення вогню», пізніше цей план представлять США. Про це сказав премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер в інтервʼю BBC 2 березня.
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Деталі
- Стармер повідомив, що таке рішення було ухвалене після його розмов з Володимиром Зеленським, Дональдом Трампом і Емманюелем Макроном.
- «Велика Британія разом із Францією та «можливо, однією або двома іншими країнами» працюватиме з Україною над «планом припинення бойових дій, а потім ми обговоримо цей план зі Сполученими Штатами». «Я думаю, що ми зробили крок у правильному напрямку», – сказав Стармер.
- Він назвав три компоненти, які необхідні для міцного миру в Україні: сильна позиція Києва, європейські гарантії безпеки та американська підтримка. «Не може бути угоди, яка розвалиться, і саме це турбує Зеленського», – пояснив він.
- Стармер зазначив, що його головною метою після перепалки Зеленського та Трампа в Білому домі було «навести мости» і повернути всіх до завдання припинення вогню і досягнення миру.
- За словами Стармера, йому було «некомфортно» через суперечку Трампа і Зеленського, але він упевнений, що президент США хоче «міцного миру», і так само цього хоче президент України.
- Велика Британія і Франція створять «коаліцію охочих» для надання гарантій безпеки Україні в разі укладення мирної угоди. Обидві країни готові направити миротворців в Україну за умови надання гарантій безпеки з боку США, зазначив британський премʼєр.
Контекст
Після перепалки Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, багато європейських лідерів підтримали президента України. Однак дехто закликав його спробувати відновити відносини зі США.
Генсек НАТО Марк Рютте в телефонному дзвінку Зеленському сказав, що потрібно поважати те, що Трамп зробив для України, і наголосив, що Зеленський має знайти спосіб відновити стосунки зі США.
Зеленський в інтервʼю Fox News одразу після зустрічі у Білому домі, відповідаючи на запитання ведучого, чи не вважає він за потрібне вибачитися, сказав, що вдячний США, але «не думає, що зробив щось погане».
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