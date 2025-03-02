Британський премʼєр Стармер підтримав Зеленського, але попередив: шлях до миру лежить через Білий дім

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер публічно підтримав президента України Володимира Зеленського після непростої розмови з Дональдом Трампом. Проте, за зачиненими дверима на Даунінг-стріт, дав зрозуміти: майбутнє України залежить від позиції США. Про це пишуть FT та Bloomberg із посиланням на британських та європейських чиновників.

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У суботу ввечері, 1 березня, Стармер обговорив ситуацію із Зеленським, а потім провів телефонні переговори з Трампом та Емманюелем Макроном. «Прем’єр-міністр прагне об’єднати союзників і нагадати, що ключові переговори про завершення війни веде Трамп», – зазначив один із співрозмовнкиків видання.

Стармер закликав європейських лідерів підтримати Україну реальними діями, а не лише словами. «Україні зараз потрібні зброя і ресурси, а не просто твіти та гарні заяви», – наголосив він.

За даними джерел, під час консультацій із Трампом і Зеленським прем’єр Британії намагався переконати все ж підписати угоду про доступ американських компаній до українських природних ресурсів.

Попри це, у публічних виступах Стармер висловив непохитну підтримку Україні. Під час зустрічі на Даунінг-стріт британці вітали Зеленського оплесками, а прем’єр-міністр заявив: «Ви чули, як народ Сполученого Королівства висловлює вам свою підтримку. Ми рішуче налаштовані стояти з вами».

Адміністрація президента США дала зрозуміти, що хоче публічних вибачень від Зеленського, щоб налагодити відносини, пише Bloomberg. Вибачитися президента України, зокрема, закликав держсекретар США Марко Рубіо.

Своєю чергою Макрон припускає, що Трамп захоче відновити контакти з українським керівництвом. «Думаю, що побачимо з боку США бажання відновити контакти з Україною», – сказав він в інтервʼю La Tribune.

Макрон додав, що вірить у прагнення Трампа закінчити війну РФ проти України. «Він явно має намір домогтися угоди з Росією. У нього є стратегічна мета, яка не стосується України: налагодити взаємодію з Москвою, щоб та віддалилася від Ірану і Китаю», – вважає президент Франції.

Контекст

Після перепалки Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті 28 лютого, багато європейських лідерів підтримали президента України. Однак дехто закликав його спробувати відновити відносини зі США.

Генсек НАТО Марк Рютте в телефонному дзвінку Зеленському сказав, що потрібно поважати те, що Трамп зробив для України, і наголосив, що Зеленський має знайти спосіб відновити стосунки зі США.

Зеленський в інтервʼю Fox News одразу після зустрічі у Білому домі, відповідаючи на запитання ведучого, чи не вважає він за потрібне вибачитися, сказав, що вдячний США, але «не думає, що зробив щось погане».