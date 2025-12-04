Президент Франції Еммануель Макрон запропонував голові КНР Сі Цзіньпіну вплинути на Росію, щоб вона погодилася на мораторій щодо ударів по українській енергетичній інфраструктурі щонайменше до завершення зимового періоду. Про це він заявив під час спільної пресконференції з китайським лідером 4 грудня.

Деталі

Макрон наголосив, що війна в Україні створює серйозну загрозу європейській безпеці та підриває міжнародний порядок, побудований на верховенстві права та дотриманні міжнародних зобов’язань.

За його словами, Франція та Китай однаково оцінюють масштаб викликів та розуміють необхідність досягнення стійкого й довготривалого миру. Саме тому Париж і Пекін можуть посилити координацію своїх зусиль у цьому напрямі.

«Я очікую, що Китай підтримає наш заклик та долучиться до спільних зусиль для якнайшвидшого досягнення хоча б тимчасового припинення вогню у вигляді мораторію на удари по критичній інфраструктурі. Це особливо важливо напередодні зими, адже Росія продовжує атакувати цивільні, зокрема енергетичні об’єкти», – зазначив Макрон.

Він також закликав Сі Цзіньпіна працювати над тим, щоб мир в Україні був справедливим, тривалим і не дозволив повторення війни.

Сі Цзіньпін, зі свого боку, під час пресконференції заявив, що Китай підтримує досягнення мирної угоди щодо України та виступає за «справедливе й обов’язкове рішення, прийнятне для всіх сторін».

Контекст

3 грудня президент Франції Еммануель Макрон розпочав триденний державний візит до Китаю. Це вже його четвертий візит до країни, під час якого він планує обговорити питання торгівлі та дипломатії, а також закликати Пекін вплинути на Росію з метою досягнення припинення вогню в Україні.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії Україна втратила близько третини споживання електроенергії та ще більшу частину її генерації, повідомив 18 листопада голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко.

Восени 2025 року атаки на енергетичну інфраструктуру України стали ще інтенсивнішими: Росія майже кожні десять днів завдає масованих ударів дронами та балістичними ракетами. Такий ритм атак ускладнює повноцінне відновлення енергосистеми. Наскільки критична ситуація та чи витримає енергосистема зиму читайте у деталі у матеріалі Forbes.