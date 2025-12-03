Ситуація в енергетиці України залишається складною. В енергосистемі є значний дефіцит генеруючих потужностей через масовані ворожі атаки.

Верховна Рада продовжила на 2026–2028 роки звільнення від ПДВ операцій із ввезення в Україну енергетичного обладнання, повідомив голова парламентського комітету з питань енергетики та ЖКП Андрій Герус 3 грудня. Відповідна правка була подана до законопроєкту №14097.

Деталі

Це стосується обладнання для вітроелектростанцій, сонячних електростанцій, установок зберігання енергії, газопоршневої та газотурбінної генерації, написав Герус у Facebook.

Ця норма сприятиме більшим інвестиціям у енергетичний сектор і швидшому відновленню та розвитку енергосистеми, наголосив Герус.

Вперше парламент запровадив пільги на ввезення енергетичного обладнання у 2024 році. Коди товарів підібрані так, щоб не зашкодити, а навпаки допомогти вітчизняним товаровиробникам, заявляв голова податкового комітету Данило Гетманцев.

Контекст

Україна з початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько третини споживання та значно більшу частину генерації електроенергії, заявив 18 листопада голова правління НЕК «Укренерго» Віталій Зайченко. Восени 2025 року Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України, використовуючи масовані удари дронами та балістичними ракетами майже кожні 10 днів.

В Україні в листопаді 2025 року сумарний імпорт дизпального, бензину та автогазу сягнув 946 000 т – рекордного показника за останні 16 місяців. Зростання обсягів пов’язують із підвищеним споживанням пального генераторами через дефіцит електроенергії.

Через повномасштабне вторгнення РФ енергетичний сектор України зазнав прямих збитків і непрямих фінансових втрат на суму $56,2 млрд, тоді як потреби у відновленні, що передбачають повну реконструкцію зруйнованих об’єктів за принципом «Відбудувати краще, ніж було», становлять $50,5 млрд. Таку оцінку дає аналітична команда Київської школи економіки (KSE) станом на травень 2024 року.

