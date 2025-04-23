Провідні ШІ-експерти та експрацівники OpenAI намагаються заблокувати її перетворення в комерційну компанію

Колишні співробітники OpenAI та провідні експерти в галузі штучного інтелекту обʼєднують зусилля, щоб протистояти перетворенню розробника ChatGPT на комерційну компанію через побоювання з приводу небезпеки передової технології ШІ, пише Financial Times 23 квітня із посиланням на відповідний лист.
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Ключові факти
- Провідні вчені Джеффрі Хінтон, Маргарет Мітчелл і Стюарт Рассел, а також 10 колишніх співробітників OpenAI стали останніми особами, які закликали владу США заблокувати пропонований перехід стартапу з некомерційної структури до корпорації.
- У спільному листі, надісланому генеральним прокурорам Каліфорнії та Делавера 22 квітня увечері, група виступила проти цього кроку, одночасно поділяючи побоювання Ілона Маска, який веде юридичну битву, намагаючись зупинити перетворення OpenAI.
- Підписанти стверджують, що реструктуризація передасть контроль над розробкою загального штучного інтелекту (AGI) – компʼютерних систем з рівними або переважаючими когнітивними здібностями більшості людей – компанії, що має на меті прибуток. Вони додали, що це суперечить основній місії OpenAI — гарантувати, що AGI приносить користь всьому людству, а не «особистій вигоді будь-якої людини».
- «Я хотів би, щоб OpenAI виконала цю місію, а не збагачувала своїх інвесторів», – сказав Хінтон, лауреат Нобелівської премії та професор Університету Торонто.
- OpenAI має складну фінансову структуру. У 2019 році вона створила комерційну дочірню компанію, яка обмежила прибутковість для інвесторів та надала своїй некомерційній раді повний контроль над комерційним підрозділом. Згідно з пропонованими змінами, некомерційна рада матиме частку в комерційній організації та певні права голосу, але в неї буде набагато традиційніша структура інвесторів.
- «Наша некомерційна організація буде зміцнена, і будь-які зміни в нашій існуючій структурі будуть спрямовані на те, щоб ширша громадськість могла отримати користь з ШІ, – йдеться в заяві OpenAI. – Ця структура і надалі гарантуватиме, що в міру успіху та зростання комерційної організації також буде розвиватися і некомерційна, що дозволить нам виконати нашу місію».
- Генеральні прокурори Каліфорнії та Делавера, які мають повноваження приймати рішення, оскільки OpenAI базується та зареєстрована в їхніх штатах, зобовʼязані гарантувати, що перетворення відповідатиме громадським інтересам та матиме справедливу вартість.
Контекст
Лист привертає додаткову увагу до спірного плану OpenAI з перетворення на комерційну організацію до кінця цього року.
Без переходу компанія, що базується в Сан-Франциско, очолювана генеральним директором Семом Альтманом, ризикує втратити частину своїх нещодавніх інвестицій у розмірі $30 млрд від SoftBank, а також додаткові внески інвесторів у попередніх раундах стартапу, який зараз оцінюється в $300 млрд.
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