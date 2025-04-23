Провідні ШІ-експерти та експрацівники OpenAI намагаються заблокувати її перетворення в комерційну компанію

Колишні співробітники OpenAI та провідні експерти в галузі штучного інтелекту обʼєднують зусилля, щоб протистояти перетворенню розробника ChatGPT на комерційну компанію через побоювання з приводу небезпеки передової технології ШІ, пише Financial Times 23 квітня із посиланням на відповідний лист.

Ключові факти

Провідні вчені Джеффрі Хінтон, Маргарет Мітчелл і Стюарт Рассел, а також 10 колишніх співробітників OpenAI стали останніми особами, які закликали владу США заблокувати пропонований перехід стартапу з некомерційної структури до корпорації.

У спільному листі, надісланому генеральним прокурорам Каліфорнії та Делавера 22 квітня увечері, група виступила проти цього кроку, одночасно поділяючи побоювання Ілона Маска, який веде юридичну битву, намагаючись зупинити перетворення OpenAI.

Підписанти стверджують, що реструктуризація передасть контроль над розробкою загального штучного інтелекту (AGI) – компʼютерних систем з рівними або переважаючими когнітивними здібностями більшості людей – компанії, що має на меті прибуток. Вони додали, що це суперечить основній місії OpenAI — гарантувати, що AGI приносить користь всьому людству, а не «особистій вигоді будь-якої людини».

«Я хотів би, щоб OpenAI виконала цю місію, а не збагачувала своїх інвесторів», – сказав Хінтон, лауреат Нобелівської премії та професор Університету Торонто.

OpenAI має складну фінансову структуру. У 2019 році вона створила комерційну дочірню компанію, яка обмежила прибутковість для інвесторів та надала своїй некомерційній раді повний контроль над комерційним підрозділом. Згідно з пропонованими змінами, некомерційна рада матиме частку в комерційній організації та певні права голосу, але в неї буде набагато традиційніша структура інвесторів.

«Наша некомерційна організація буде зміцнена, і будь-які зміни в нашій існуючій структурі будуть спрямовані на те, щоб ширша громадськість могла отримати користь з ШІ, – йдеться в заяві OpenAI. – Ця структура і надалі гарантуватиме, що в міру успіху та зростання комерційної організації також буде розвиватися і некомерційна, що дозволить нам виконати нашу місію».

Генеральні прокурори Каліфорнії та Делавера, які мають повноваження приймати рішення, оскільки OpenAI базується та зареєстрована в їхніх штатах, зобовʼязані гарантувати, що перетворення відповідатиме громадським інтересам та матиме справедливу вартість.

Контекст

Лист привертає додаткову увагу до спірного плану OpenAI з перетворення на комерційну організацію до кінця цього року.

Без переходу компанія, що базується в Сан-Франциско, очолювана генеральним директором Семом Альтманом, ризикує втратити частину своїх нещодавніх інвестицій у розмірі $30 млрд від SoftBank, а також додаткові внески інвесторів у попередніх раундах стартапу, який зараз оцінюється в $300 млрд.