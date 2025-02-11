Маск запропонував майже $100 млрд за контроль над OpenAI. Альтман у відповідь заявив, що готовий купити X за $10 млрд 

Консорціум інвесторів на чолі з мільярдером Ілоном Маском пропонує $97,4 млрд за купівлю некомерційної організації, яка контролює OpenAI, що підвищує ставки в його битві із Семом Альтманом за компанію, що стоїть за ChatGPT, пише The Wall Street Journal 10 лютого. Альтман у Х вже відмовився від пропозиції і заявив, що готовий натомість придбати соцмережу Маска.

Ключові факти

Адвокат Маска Марк Тоберофф повідомив, що у 10 лютого він подав заявку на всі активи некомерційної організації раді директорів OpenAI.

«Настав час OpenAI повернутися до сили з відкритим вихідним кодом, орієнтованої на безпеку, як це було колись, — сказав Маск у заяві, наданій Тобероффом. – Ми подбаємо про те, щоб це сталося».

Ця пропозиція ускладнює плани Альтмана щодо майбутнього OpenAI, включаючи перетворення його в комерційну компанію та витрати до 500 мільярдів доларів на інфраструктуру ШІ через спільне підприємство Stargate. Він і Маск вже ведуть судовий позов щодо напряму розвитку OpenAI.

Альтман швидко відхилив пропозицію у соцмережі X. Він написав: «Ні, спасибі, але ми купимо Twitter за $9,74 млрд, якщо хочете», використовуючи попередню назву соціальної платформи, що належить Маску, і перемістивши десяткову точку в пропозиції мільярдера до OpenAI.

У своєму повідомленні в Slack для співробітників Альтман написав: «Наша структура гарантує, що жодна людина не зможе взяти під контроль OpenAI… Це тактика, спрямована на спробу послабити нас, оскільки ми домагаємося великого прогресу».

Пропозиція Маска підтримується компанією штучного інтелекту xAI, яка може поєднатися з OpenAI після угоди. Його також підтримують кілька інвесторів, включаючи Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital та 8VC, венчурна фірма на чолі із співзасновником Palantir Джо Лонсдейлом. Арі Емануель, генеральний директор голлівудської компанії Endeavor, також підтримує пропозицію через свій інвестиційний фонд.

OpenAI пообіцяла завершити перетворення у комерційну компанію до кінця 2026 року в рамках раунду фінансування у розмірі $6,6 млрд. в жовтні, під час якого компанія була оцінена в $157 млрд.

Минулого місяця стало відомо, що компанія веде окремі переговори про залучення до $40 млрд у новому раунді фінансування, що дозволить оцінити компанію до $300 млрд. Японський конгломерат SoftBank очолить раунд та веде переговори про інвестування від $15 млрд до $25 млрд.

Контекст

Альтман та Маск спільно заснували OpenAI у 2015 році як благодійну організацію. У 2019 році, після того, як Маск залишив компанію, а Альтман став генеральним директором, OpenAI створила комерційну дочірню компанію, яка послужила для неї засобом залучення коштів від Microsoft та інших інвесторів. Альтман перебуває у процесі перетворення дочірньої компанії на традиційну компанію та виділення некомерційної організації, яка володітиме капіталом у новій комерційній компанії.

Одним із найгостріших питань є те, як оцінюватиметься некомерційна організація. Ставка Маска встановлює високу планку і може означати, що він чи той, хто керує некомерційною організацією, зрештою отримає великий та, можливо, контрольний пакет акцій у новому OpenAI.

Маск подав низку судових позовів, звинувативши OpenAI у зраді своєї первісної некомерційної місії шляхом створення комерційного підрозділу та змови з найбільшим інвестором Microsoft з метою домінування у розробці ШІ.

OpenAI назвала юридичні претензії Маска безпідставними та надмірними та заявила, що некомерційна організація отримає повну вартість своєї частки в комерційній компанії. У грудні компанія опублікувала документи, які, за її словами, показали, що Маск раніше підтримував перетворення OpenAI на комерційну організацію, але відмовився, оскільки не міг отримати над нею контроль.

Ще до останнього кроку Маска OpenAI зіткнулася з численними перешкодами на шляху до перетворення в комерційну компанію.Зокрема, OpenAI застрягла у переговорах із Microsoft та іншими зацікавленими сторонами про те, який обсяг акцій вони мають отримати у новій компанії.