Майже 450 000 українців виїхали і не повернулися додому в 2024 році. За три роки війни – близько 3 млн

У 2024 році понад 30 млн разів громадяни України перетнули кордони держави, за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 443 000 з них не повернулися додому, повідомив сервіс Опендатабот.
Форум «Вільна» повертається 20 лютого, щоб стати вашим джерелом ідей, знайомств і можливостей. Early bird квитки вже у продажі — спеціальна пропозиція діє до 19 січня включно. Долучайтеся до заходу за посиланням! 🎟
Ключові факти
- 2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України – 443 000. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році. Тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 000. У 2024 році найбільше людей «загубилося» у червні – 194 000.
- Лише три місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень – +58 000, липень – +23 000 та серпень – +89 000.
- Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню – тобто з 2011 по 2021 рік (3,3 млн).
- Дані Держприкордонслужби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.
- 4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними ЄС. 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 000) та Чехії (376 000).
Контекст
Виїзд українців за кордон, спричинений повномасштабною війною, став одним із найгостріших соціально-економічних викликів для країни. Масовий відʼїзд трудових ресурсів створив дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки.
У 2024 році на українському ринку праці спостерігалося кілька ключових тенденцій: дефіцит кадрів, високі зарплатні вимоги, мобілізація військовозобовʼязаних та відтік робочої сили. Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 88% компаній відкрили нові вакансії, 87% підвищили зарплати, а 71% відчули значний дефіцит кваліфікованих спеціалістів.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.