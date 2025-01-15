Майже 450 000 українців виїхали і не повернулися додому в 2024 році. За три роки війни – близько 3 млн

У 2024 році понад 30 млн разів громадяни України перетнули кордони держави, за даними Адміністрації державної прикордонної служби України. 443 000 з них не повернулися додому, повідомив сервіс Опендатабот.

Ключові факти

2% українців, що виїжджали торік, не повернулися до України – 443 000. Це у 3,3 раза більше, аніж у 2023 році. Тоді різниця між виїхавшими та тими, хто повернувся, склала лише 134 000. У 2024 році найбільше людей «загубилося» у червні – 194 000.

Лише три місяці торік мали позитивну динаміку, коли громадян, які повернулися в країну було більше ніж тих, хто поїхав. Серед них квітень – +58 000, липень – +23 000 та серпень – +89 000.

Загалом близько 3 млн громадян не повернулося за 3 роки повномасштабної війни, за офіційними даними Держприкордонслужби. Це майже стільки ж, як за 11 років, що передували повномасштабному вторгненню – тобто з 2011 по 2021 рік (3,3 млн).

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Дані Держприкордонслужби відбивають лише інформацію щодо громадян, які виїжджали на офіційний пунктах пропуску. Достовірних даних щодо українців, які залишили ТОТ або виїхали нелегально, наразі немає.

4,2 млн українців мали статус тимчасового захисту в країнах ЄС на 31 серпня 2024 року, за офіційними даними ЄС. 60% від загальної кількості наших біженців прихистили разом у Німеччині (1,1 млн), Польщі (975 000) та Чехії (376 000).

Контекст

Виїзд українців за кордон, спричинений повномасштабною війною, став одним із найгостріших соціально-економічних викликів для країни. Масовий відʼїзд трудових ресурсів створив дефіцит кадрів у багатьох секторах економіки.

У 2024 році на українському ринку праці спостерігалося кілька ключових тенденцій: дефіцит кадрів, високі зарплатні вимоги, мобілізація військовозобовʼязаних та відтік робочої сили. Згідно з дослідженням Європейської Бізнес Асоціації, 88% компаній відкрили нові вакансії, 87% підвищили зарплати, а 71% відчули значний дефіцит кваліфікованих спеціалістів.