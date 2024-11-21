Дефіцит кадрів, високі зарплатні очікування та мобілізація. Роботодавці назвали головні тенденції ринку праці

Головними тенденціями ринку праці у 2024 році є дефіцит кадрів високі зарплатні очікування, мобілізація військовозобовʼязаних та відтік кадрів. Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з Тетяною Пашкіною, експерткою з аналітики ринку праці, з 7 жовтня до 10 листопада 2024 року.