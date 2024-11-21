Дефіцит кадрів, високі зарплатні очікування та мобілізація. Роботодавці назвали головні тенденції ринку праці

Головними тенденціями ринку праці у 2024 році є дефіцит кадрів високі зарплатні очікування, мобілізація військовозобовʼязаних та відтік кадрів. Про це свідчать результати дослідження ринку праці, проведеного Європейською Бізнес Асоціацією разом з Тетяною Пашкіною, експерткою з аналітики ринку праці, з 7 жовтня до 10 листопада 2024 року.
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Ключові факти
- 88% респондентів відкрили нові вакансії у 2024 році, 87% підвищили зарплату працівникам, 71% опитаних відчули значний дефіцит кваліфікованих кадрів, 56% інвестували у розвиток персоналу.
- У 2024 році компанії фокусувалися на комплексній підтримці своїх працівників, поєднуючи фінансові стимули, турботу про здоров’я та розвиток, а також створюючи комфортні умови для роботи й життя. Найпоширенішим способом підтримки були виплати зарплати в повному обсязі (98%) та премій (84%).
- Більш ніж половина респондентів (56%) зазначила, що їхні компанії інвестували у розвиток персоналу, 46% надавали психологічну підтримку працівникам та їхнім рідним, а 21% роботодавців допомагали працівникам з орендою житла.
- Деякі компанії оплачували медичне страхування для членів сімей працівників і проживання в іншому місті чи закордоном, а також компенсували витрати на електроенергію та інтернет.
- У 2024 році 18% компаній здійснили підвищення зарплати на менше ніж 10%, 43% компаній підвищили заробітну плату на 10-15%, 21% – на 15-20%, а 5% компаній – на більше ніж 20%.
- 25% компаній дозволяють працювати дистанційно всім категоріям працівників, тоді як 63% – лише частині співробітників. Згідно з новими даними, 12% компаній не надають своїм працівникам можливості працювати дистанційно. Це трохи менше порівняно з попереднім опитуванням, де 17% респондентів зазначили, що в їхніх компаніях можливість працювати дистанційно відсутня.
- За результатами опитування, 35% компаній зазначили, що всі працівники продовжують працювати в Україні. Порівняно з попередньою хвилею опитування цей показник дещо зріс (раніше – 32%). Водночас 44% компаній повідомили, що до 5% працівників переїхали за кордон та працюють з іншої країни.
- 10% компаній вказали, що 5-10% їх працівників працюють за кордоном, 4% компаній мають від 10 до 15% працівників, а 5% – більше 15% працівників, які працюють за межами України.
- У 2024 році 93% компаній відкривали нові вакансії, з яких 3% відкривали вакансії лише для внутрішніх кандидатів та колишніх працівників. При цьому 7% не відкривали нових вакансій.
Про дослідження
В опитуванні взяли участь 216 фахівців зі сфери управління персоналом (39% керівники департаменту, 32% менеджери середньої ланки, 24% топменеджмент, 5% молодший персонал).
50% учасників дослідження представлять міжнародний бізнес, 50% – український. 51% компаній є представниками великого бізнесу, 36% середнього бізнесу, та 13% малого бізнесу.
Найбільша кількість учасників дослідження представляють оптову та роздрібну торгівлю, фармацевтичний сектор, виробництво продуктів харчування та спеціалізовані консультаційні послуги (юридичні, аудиторські, маркетингові, рекрутингові, тощо).
Серед учасників дослідження були представники аграрної сфери, фінансових послуг, переробної промисловості, виробництва товарів масового вжитку нехарчового призначення, виробництва промислових товарів, ІТ, металургії, легкої промисловості, хімічної промисловості, логістики, будівництва, закладів громадського харчування та інші.
Дослідження тривало у період з 7 жовтня до 10 листопада 2024 року та охоплювало період травень-жовтень 2024 року. Участь у дослідженні була анонімною.
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