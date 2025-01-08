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«Треба гідні наших людей гарантії безпеки». Зеленський прокоментував заяву Трампа про «розуміння почуттів» Росії щодо України в НАТО

Аніта Прасад
Аніта Прасад
Forbes

2 хв читання

Президент Володимир Зеленський прокоментував заяву обраного президента США Дональда Трампа про те, що той «може зрозуміти почуття» РФ через прагнення України в НАТО, закликавши не робити висновків про політику США в цьому питанні, про це він повідомив 8 січня, пише «Інтерфакс-Україна». Він наголосив, що Україні потрібні конкретні гарантії безпеки.

Ключові факти

  • «Зараз треба працювати і треба робити все, щоб Україна отримала гідні наших людей гарантії безпеки, які могли б зупинити Путіна», – сказав він.
  • Президент зазначив, що Україна ніколи не була в НАТО і, на жаль, не була захищена серйозним союзом гарантерів безпеки. 
  • Зеленський наголосив, що Україна має право вимагати серйозні та сильні гарантії безпеки від світу, який постійно претендує на лідерство, і від країн, які претендують на мир у світі.
  • За його словами, питання гарантій безпеки залежить не тільки від США, а й від союзницької позиції в Європі. «І, скажу вам чесно, на жаль, за всієї поваги до всіх країн Європи, до США, і за всієї поваги до того обсягу (допомоги), що нам надавали від початку війни, але НАТО не мало спільної підтримки США з усіма союзниками в Європі», – наголосив Зеленський.
  • Він нагадав, що «є країни, які виступали проти нашого шансу в НАТО» і це США, Німеччина, Угорщина і Словаччина. 
  • Президент додав, що Україну не бачили в Альянсі, і це одна з причин, чому зараз війна. «Тому що не боялися, що Україна буде з кимось. Тобто Путін розумів, що за Україну ніхто не заступиться. Він розумів, що його армія більша, він може нас знищити. Але українська армія, вона вразила весь світ», – наголосив Зеленський.

Контекст

7 січня обраний президент США Дональд Трамп заявив, що «може зрозуміти почуття» РФ через прагнення України до НАТО.

Трамп заявив, що російсько-українська війна «набагато складніша», ніж очікувалось, і що вона може ще більше загостритися. Водночас він вважає, що може завершити цю війну раніше, ніж за пів року. Раніше він обіцяв закінчити війну за 24 години, щойно зайде в Білий дім.

Також обраний президент США закликав країни НАТО підвищити витрати на оборону до 5% ВВП і зажадав від Європи взяти на себе більшу частину підтримки України.

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