Частка українців, які довіряють президенту Зеленському, за рік скоротилася з 77% до 52% – опитування КМІС

Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли президенту Володимиру Зеленському, порівняно з 77% у грудні 2023 року, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2–17 грудня 2024 року.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, показники довіри за рік погіршилися.

У кінці 2023 року 77% довіряли президенту, але до лютого 2024 року довіра знизилася до 64%, а до травня 2024 року – до 59% (водночас частка тих, хто не довіряє, зросла за вказаний період з 22% до 36%). До жовтня 2024 року ситуація стабілізувалася, проте між жовтнем і груднем 2024 рівень довіри знову почав знижуватися, хоча за рахунок не стільки тих, хто не довіряє, а тих, хто має невизначене ставлення до президента. Тобто між жовтнем і груднем зросла насамперед невизначеність, а не недовіра.

Станом на грудень 2024 року 52% українців довіряли Зеленському, не довіряли – 39%, решта 9% відповіли, що не можуть визначитися із своїм ставленням.

Інфографіка: КМІС

Попри зменшення показнику довіри за рік, баланс довіри-недовіри лишається позитивним – +13%. Дещо краще ставлення до президента на Заході (баланс довіри-недовіри +27%) і в Центрі (+13%). На Півдні і Сході показники довіри також досить високі, але трохи нижчі і баланс довіри-недовіри в цих регіонах близький до 0 (тобто приблизно однакова частка довіряють і не довіряють).

КМІС також задав іншій половині респондентів запитання щодо довіри Зеленському одразу пропонуючи серед варіантів «важко сказати» чи інший «проміжний» варіант між довірою і недовірою. У цьому випадку частка тих, хто обирає варіант «важко сказати», зросла до 24% (порівняно із 9%). Водночас знижується і частка тих, хто довіряє, і тих, хто не довіряє. Так, у такому випадку рівень довіри становить 45%, недовіри – 31%. Для порівняння: у грудні 2023-го – рівень довіри становив 62%, недовіри – 18%.

Інфографіка: КМІС

Контекст

Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус», методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна Уряду України територія) було опитано 2000 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка вибірки близько 1000 респондентів (оскільки на кожний із варіантів запитання про довіру відповідала половина респондентів) (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1% для показників, близьких до 50%, 3,5% для показників, близьких до 25%, 2,5% — для показників, близьких до 10%, 1,8% — для показників, близьких до 5%.