Частка українців, які готові до територіальних поступок задля миру, зросла до 38% – опитування КМІС

В Україні спостерігається збільшення частки тих, хто загалом готовий до певних територіальних поступок для досягнення миру з Росією, до 38%, порівняно з 32% у жовтні, свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного 2–17 грудня 2024 року.

Ключові факти

Згідно із опитуванням, частка тих, хто категорично проти жодних поступок, знизилася. Станом на грудень 51% українців виступали проти жодних територіальних поступок (на початку жовтня було 58%).

Інфографіка: КМІС

Порівняно з початком жовтня, у всіх регіонах є тенденція до деякого зростання готовності до поступок. Водночас у всіх регіонах зберігається тенденція до переважання тих, хто виступає категорично проти поступок.

В рамках опитування іншим респондентам ставили запитання, скільки, на їх думку, людей в Україні згодні з твердженням про доцільність територіальних поступок.

Серед респондентів 78% змогли дати певну відповідь (решта 22% сказали, що їм важко відповісти) і серед них у середньому відповідь була 43%. Тобто «в середньому» 43% українців на підконтрольних територіях готові до поступок, а це лише трохи більше фактичних 38%.

Контекст

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки «Омнібус» методом телефонних інтерв’ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія), загалом було опитано 2000 респондентів.

Опитування проводилося з дорослими (у віці 18 років і старше) громадянами України. Запитання про загалом готовність до територіальних поступок ставилося 985 респондентам. Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищує 4,1%.