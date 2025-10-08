Український медіасервіс Megogo уклав угоду з компанією Google про запуск нового бандлу Megopack Y, який поєднує передплату на Megogo та YouTube Premium. Про це повідомила пресслужба Megogo.

Деталі

Угода передбачає створення єдиної передплати MEGOPACK Y, яка включає:

передплату «Максимальна» від Megogo з доступом до телебачення, кіно, серіалів, спортивних трансляцій, аудіоконтенту та дитячого контенту;

індивідуальну передплату на YouTube Premium, включно з YouTube Music, що забезпечує перегляд відео та прослуховування музики без реклами, з фоновим режимом і офлайн-доступом;

єдиний платіж для обох сервісів.

Вартість бандлу становить 449 грн/місяць за акційною ціною першого місяця, а з другого місяця – 499 грн/місяць. Пропозиція доступна для всіх користувачів в Україні та поєднує контент Megogo з можливостями YouTube Premium, включаючи мультипрофільність і зручне керування підпискою.

Угода з Google є частиною стратегії Megogo щодо розширення пропозицій для користувачів. Компанії планують масштабувати цей формат на інші ринки в майбутньому.

Контекст

Медіасервіс Megogo було створено в Києві у 2011 році. Його медіатека охоплює телеканали, фільми, серіали, мультфільми, ігри, освітній і блогерський контент, аудіокниги, подкасти та радіо. В Україні сервіс надає доступ до 390 каналів із шоу, серіалами та програмами, 15 000 фільмів і 900 аудіокниг. Контент доступний на платформах iOS, Android, Smart TV, Android TV, а також на пристроях Apple TV, Amazon Fire TV, XBOX One і Sony PlayStation. Megogo працює у 15 країнах світу.